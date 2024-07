Primoz Roglic hield breuk in onderrug over aan val in de Tour: "Ik neem tijd om te revalideren"

Primoz Roglic heeft bij zijn val in de Tour de France een breuk in zijn onderrug opgelopen. Dat maakte de Sloveen van Red Bull-BORA-hansgrohe vanavond zelf bekend op Instagram. "Ik neem de tijd om te revalideren en we zullen zien waar dat toe leidt", post hij.

"Het leven is niet altijd even makkelijk, hé." In een Instagrampost blikt Primoz Roglic terug op zijn val in de Tour de France.

In de twaalfde etappe was de Sloveen een van de grootste slachtoffers na een massale crash in het peloton. Aleksej Loetsenko dook over straatmeubilair, heel wat renners belandden mee tegen het asfalt. Roglic reed de etappe nog uit, maar gaf er de dag nadien toch de brui aan.

"Verdere onderzoeken na de val hebben een niet-verplaatste breuk in een wervel in mijn onderrug aan het licht gebracht", deelde Roglic mee.

"Afgelopen week werkte ik aan mijn herstel in het Red Bull Athlete Performance Center, waar ik op de best mogelijke manier werd verzorgd."

"Langzaamaan kruip ik weer op de fiets. Ik neem mijn tijd om te revalideren en we zullen zien waar dat ons brengt. In deze moeilijke tijden besefte ik nog maar eens dat ik de allerbeste fans heb", besloot de Sloveen.