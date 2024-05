Rafael Nadal krijgt eerbetoon in Madrid na nederlaag en grapt: "Dit is een mop, volgend jaar kom ik terug!"

Zijn kwartfinale tegen de Tsjech sloot hij dan wel met een nederlaag af, Rafael Nadal is zijn humor niet verloren. De Spanjaard kreeg een staande ovatie van het publiek na zijn uitschakeling, waarna hij het woord nam. "Dit is een mopje, volgend jaar kom ik terug", grapte Nadal, die een goed gevoel overhoudt aan het toernooi.

7-5 en 6-4. Af en toe liet hij nog een vleugje van zijn klasse zien, maar Rafael Nadal moest toch zijn meerdere erkennen in de Tsjech Jiri Lehecka (ATP-31).

Zo moet de voormalige nummer 1 van de wereld afscheid nemen van Madrid en omgekeerd. Dat deed het stadion met een staande ovatie en eerbetoon.

Dus moést "Rafa" het volk toespreken. "Dit is allemaal een mopje en niet mijn afscheidsjaar. Volgend jaar kom ik terug!", lachte hij.

Op de persconferentie deelde hij dan weer wat serieuzere bedenkingen: "Het is een hele speciale week voor me geweest, heel positief op verschillende vlakken."

"Drie weken geleden wist ik niet of ik ooit nog een officiële wedstrijd zou kunnen spelen, en nu heb ik twee toernooien kunnen afwerken (in Barcelona en Madrid, red.). Hier is het een onvergetelijke week geweest. Ik kwam met veel twijfels en ik ga weg met minder. Het ging beter dan ik had kunnen hopen."