Paul Vervaeck (68) keert terug uit pensioen en coacht Den Helder Suns

De 68-jarige Vervack was tussen 2005 en 2007 al eens coach bij Den Helder. Hij neemt er het roer over van de Ier Daniel Nelson, die na een teleurstellende campagne afzwaait.



Vervaeck kondigde vorig jaar zijn afscheid aan na een carrière van ruim 30 jaar, waarin hij onder meer de Antwerp Giants (2013-2015) en Kangoeroes Mechelen (2018-2021) trainde. Tussen was hij aan de slag bij ZZ Leiden, na Mechelen was hij 2 seizoenen actief bij Yoast United Bemmel in Nederland.