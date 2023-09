Anderlecht verlengt samenwerking met Brian Riemer: Deen blijft coach tot 2026

Dit seizoen kende Anderlecht, dat stevig inkocht in de zomermercato, wel een goede start. Het staat voorlopig tweede in de stand, met 14 op 21. Over het geleverde spel klonk er bij de Anderlecht-aanhang wel opnieuw al wat kritiek, ook aan Riemers adres.

Onverwacht is die contractverlenging niet. Riemer wordt door zijn landgenoot en CEO Sports Jesper Fredberg immers beschouwd als cruciale pion in het heropbouwplan van Anderlecht. Nochtans leidde de Deen de club vorig jaar naar een historisch slechte 11de plaats in de Jupiler Pro League.

Na de plichtplegingen was er dan tijd voor een stukje taart, en Anderlecht leukte het feestje op met een straf verjaardagscadeau: een contractverlenging. Riemer, wiens verbintenis dit seizoen afliep, tekent in Brussel bij tot 2026.

Het leek vrijdag niet meteen de leukste verjaardag voor Brian Riemer te worden. Op het persmoment in aanloop naar de wedstrijd tegen Club Brugge moest de Deen heel wat lastige vragen tackelen over de heikele keeperskwestie bij Anderlecht en het slappe spel in de wedstrijd tegen Kortrijk.

"We zijn als club een project aan het uitbouwen waarin stabiliteit en continuïteit belangrijk zijn. We weten waar we met Brian naartoe willen en dan is het ook belangrijk om klaarheid te scheppen over de nabije toekomst", schrijft RSCA in een mededeling.



"We appreciëren Brian zijn harde werk en zijn engagement voor deze club en we willen samen verder bouwen om dit team en deze club terug te brengen waar het hoort.”



“Ik ben blij met het vertrouwen van de club", reageert Riemer zelf. "We staan nog maar aan het begin van een traject waarbij we het team stap voor stap zullen verbeteren en we hebben een duidelijke visie van waar we naar toe willen. Ik kan niet wachten om de volgende stappen te zetten met dit team en deze club.”