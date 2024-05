Giromanager: wie was de grootste slokop? Voor wie kreeg je waar voor je geld?

di 28 mei 2024 16:15

Het verdict in de Sporza Giromanager is geveld. Tijd om de puntenbalans op te maken: wie kon jou eeuwige roem bezorgen en wie was zijn prijs het meest waard? Dit is de eindafrekening na 3 weken Giro(manager).

Pogacar (wie anders?) trok alle puntenregisters open

Het mag niet verbazen dat Tadej Pogacar het meeste punten sprokkelde op weg naar Rome. Met 6 ritoverwinningen en de eindzege haalde de Sloveen 1.771 punten. Dat is bijna het dubbele van eerste achtervolger Milan (929 punten) en iets minder dan het drievoud van Daniel Martinez (648 punten), de derde in de stand. De eerste belg vinden we op plek 6. Tim Merlier verzamelde met zijn 3 ritzeges 440 punten. Ritwinnaars Narvaez en Alaphilippe sluiten de top 10.

top 10 puntenpakkers 1. Tadej Pogacar (Svn) 1.771 punten 2. Jonathan Milan (Ita) 929 3. Daniel Felipe Martinez (Col) 648 4. Antonio Tiberi (Ita) 562 5. Geraint Thomas (GBr) 485 6. Tim Merlier 440 7. Kaden Groves (Aus) 419 8. Thymen Arensman (Ned) 392 9. Jhonatan Narvaez (Ecu) 379 10. Julian Alaphilippe (Fra) 373

Pogacar en Milan weer op 1 en 2, Tiberi op 3

Als we kijken naar het aantal punten per miljoen, zien we Tadej Pogacar weer op eenzame hoogte pronken. Ook in dit klassement volgt paarse trui Jonathan Milan hem op de tweede plaats. Witte trui Antonio Tiberi sluit de top 3. In de top 5 vinden we ook nog ritwinnaars Valentin Paret-Peintre en Georg Steinhauser terug. De Fransman en Duitser waren met hun 3 miljoen dus echte koopjes voor wie wou meedingen aan de top van het Giromanager-walhalla.

top 10 points per million 1. Tadej Pogacar (Svn) 147,58 punten 2. Jonathan Milan (Ita) 116,13 3. Antonio Tiberi (Ita) 112,4 4. Valentin Paret-Peintre (Fra) 96,67 5. Georg Steinhauser (Dui) 95,67 6. Jhonatan Narvaez (Ecu) 94,75 7. Daniel Felipe Martinez (Col) 92,57 8. Stanislaw Aniolkowski (Pol) 79,33 9. Julian Alaphilippe (Fra) 74,6 10. Giulio Pellizzari (Ita) 65

UAE (weer Pogacar) de beste leerling, Arkéa-B&B de slechtste

UAE, het team van eindwinnaar Pogacar, was de grote slokop van alle teams met net geen 2.500 punten. Het Ineos Grenadiers van puntenpakkers Thomas, Arensman en Narvaez moest tevreden zijn met een tweede plek. Op de derde plek vinden we het team van de Italiaanse sprintkoning Milan. Visma-Lease a bike presteerde minder dan gewoonlijk. Dat had ongetwijfeld te maken met het uitvallen van speerpunten als Kooij en Uijtdebroeks kort na de eerste rustdag. Arkéa-B&B vinden we terug op de 22e en laatste plaats. Ook zij hadden de pech dat hun grootste puntenpakker uitviel. Landgenoot Jenthe Biermans viel in rit 15 in een ravijn en stapte een dag later uit de koers. Zo kon hij de laatste twee sprintersritten geen punten opleveren voor zijn team.

top 10 puntentotaal teams 1. UAE Team Emirates 2.488 punten 2. Ineos Grenadiers 1.605 3. Lidl-Trek 1.230 4. Soudal-Quick Step 1.211 5. Decathlon-AG2R 1.094 6. Bora-Hansgrohe 1.027 7. Movistar 965 8. Bahrain-Victorious 963 9. Alpecin-Deceuninck 715 10. Visma-Lease a Bike 714 ... 22. Arkéa-B&B 193

Klassementsmannen populairste transfers

Wie in zijn startploeg nog enkele sleutelpionnen vergeten was, kon dat probleem opvangen dankzij het beruchte transfersysteem van de wielermanager. In de top 3 vinden we drie klassementsmannen terug. De Colombiaan Martinez werd maar liefst 15.000 keer ingetransfereerd. Hij wordt gevolgd voor de derde in het eindklassement Geraint Thomas. Ook Einer Rubio was grof wild op de transfermarkt. Net geen 10.000 wielermanagers zetten de nummer 7 van het algemeen klassement nog in hun ploeg. Ook opvallend: het inbrengen van Cian Uijtdebroeks. 4.000 managers kozen ervoor om Cian in hun ploeg te brengen. Een verspilde transfer blijkt achteraf, want de jonge Belg moest twee dagen na de eerste rustdag opgeven door ziekte.

top 10 meest ingetransfereerde renners 1. Daniel Felipe Martinez (Col) 15.352 keer 2. Geraint Thomas (GBr) 11.763 3. Einer Rubio (Col) 9.826 4. Kaden Groves (Aus) 8.929 5. Antonio Tiberi (Ita) 8.125 6. Thymen Arensman (Ned) 7.255 7. Ben O'Connor (Aus) 6.576 8. Filippo Zana (Ita) 4.848 9. Cian Uijtdebroeks 4.118 10. Jan Hirt (Tsj) 4.050

Visma out

In de top 10 van de meest uitgetransfereerde renners vinden we bijna allemaal renners die uit de Giro zijn gestapt. Zo voeren Visma-Lease a bike-renners Kooij en Uijtdebroeks het klassement aan. Ook tijdrijder Ganna (Ineos Grenadiers) werd als overbodig beschouwd door een hoop managers. Ook hier een opvallende vaststelling: enkele duizenden ploegleiders kozen ervoor om Tim Merlier uit hun ploeg te zetten. Merlier gaf hen lik op stuk door in de laatste twee sprintetappes victorie te kraaien. De ongelukkigen zullen zich ongetwijfeld voor het hoofd geslagen hebben.