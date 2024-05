Overzicht buitenlandse competities: wie kroonde zich tot kampioen, wie degradeert en wie promoveert?

di 28 mei 2024 16:46

Opperste geluk bij Groningen. Waar in Europa mochten ze nog vieren? En waar was de droefenis groot?

Het doek is gevallen over het voetbalseizoen 2023-2024. We weten allemaal wie de winnaars en verliezers waren in de Belgische competitie, maar wat is de eindbalans in de grote Europese landen? Een overzicht.

Nederland

Kampioen: PSV In de Eredivisie werd al snel duidelijk wie met de landstitel aan de haal ging. PSV begon verwoestend aan de competitie en liet pas op speeldag 18 in januari voor het eerst punten liggen. De Eindhovenaars eindigden het seizoen met 7 punten voorsprong op vicekampioen Feyenoord en verloor maar één keer in de competitie. Degradanten: Vitesse, Volendam en eventueel Excelsior Vitesse en Volendam waren de zwakke broertjes van de Eredivisie-klas van 2023-2024. Vitesse eindigde troosteloos laatste met maar 6 punten. Al kreeg het wel een puntenaftrek van 18 punten te verduren "vanwege de uitzonderlijke ernst en omvang van de overtredingen van het licentiesysteem". Maar zelfs zonder de mindering zou de club uit Arnhem wegzakken uit de hoogste klasse. Volendam is het tweede slachtoffer van de degradatiestrijd. De club uit Noord-Holland eindigde voorlaatste en mag na twee seizoenen terug een retourticketje boeken naar tweede klasse. Ook Excelsior kan daar nog bijkomen als derde slechtste, maar weerde zich tot dusver kranig in het play-offsysteem voor het laatste plekje in de Eredivisie. Komende weken kunnen ze zich verzekeren van die laatste stek als ze over de heen- en terugwedstrijd weten te winnen van tweedeklasser NAC Breda. Promovendi: Willem II, Groningen en eventueel NAC Breda De kampioen in de Keuken Kampioen Divisie komt uit het Brabantse Tilburg. Willem II voetbalde zich in de annalen van de Nederlandse tweede klasse. Peter Maes was de architect van het succesverhaal. De Tilburgers kenden een slechte seizoensstart, maar konden met de komst van Peter Maes toch nog de titel en de daarbij horende promotie veroveren. Wat de tweede stijger betreft, kunnen we terugblikken op een rollercoaster van emoties. In Kerkrade dan toch. Daar dachten de spelers en supporters van Roda JC op de voorlaatste speeldag even dat ze promoveerden door virtueel puntenverlies van concurrent Groningen. Een veldbestorming was het gevolg van de uitzinnige vreugde.

Dat was buiten Thom van Bergen gerekend. Hij scoorde in minuut 90+5 de gelijkmaker voor Groningen waardoor de beide clubs op de laatste speeldag in een onderling duel mochten strijden voor het tweede promotieticket. Groningen trok het laken naar zich toe en won 2-0. Groningen naar de Eredivisie en wederom een veldbestorming. Deze keer een legitieme.

Bij het promovenduskliekje kan nog een derde club komen. Dat zou dan de tweede Brabantse ploeg zijn die opgaat. Dan moet NAC Breda wel weten winnen in een dubbele confrontatie tegen Eredivisie-ganger Excelsior.

Engeland

Kampioen: Manchester City In Engeland was het spannend tot op de laatste speeldag. Uiteindelijk trok Manchester City aan het langste eind in een tweestrijd met Arsenal. De Citizens kronen zich zo voor de 4e keer op rij tot landskampioen van Engeland. Feesten geblazen voor Rode Duivels Kevin De Bruyne en Jeremy Doku. Degradanten: Sheffield United, Burnley en Luton Town. Het liedje van de promovendi van 2022-2023 is na een seizoen al uitgezongen. Een verlengd verblijf zat er voor geen van de drie geen enkel moment in dit seizoen. Degradatie was hun deel. Promovendi: Leicester City, Ipswich Town en Southampton. Ook de nachtmerrie van twee van de drie degradanten van 2022-2023 heeft niet lang geduurd. Leicester werd kampioen en steeg rechtstreeks. Zo keert het meteen terug naar de hoogste klasse van het Engelse voetbal. Ook Southampton maakt na een seizoen afwezigheid meteen zijn comeback. The Saints konden via play-offs een ticketje bemachtigen voor de Premier League. Dit alles ten koste van Leeds. Voor hen duurt de slechte droom van de Championship nog minstens een jaartje langer. Een opvallende nieuwkomer is Ipswich Town. The Tractor Boys speelden vorig jaar nog in League One en stomen nu dus meteen door naar het hoofdpodium. Zo keert Ipswich na 22 jaar afwezigheid terug naar het hoogste niveau.

Duitsland

Kampioen: Bayer Leverkusen 04 Er stond geen maat op de Duitse landskampioen dit jaar. En nee, dat was dit jaar niet Bayern München, maar wel Bayer Leverkusen. Leverkusen domineerde onder het bewind van Xabi Alonso de competitie van speeldag 1 tot 34 en verloor geen enkele wedstrijd. Gevolg? 90 op 102. Degradanten: SV Darmstadt en FC Köln Lang heeft het verhaal van SV Darmstadt niet geduurd in de Duitse hoogste klasse. Na een seizoen zakt het meteen terug naar de 2. Bundesliga. Het won maar 3 wedstrijden en slikte 86 doelpunten in 34 wedstrijden. De afgelopen 10 seizoenen slikte geen enkele ploeg meer tegentreffers dan de nieuwkomer. Na 5 jaar is ook het Bundesliga-verhaal van Keulen voorlopig voorbij. Met maar 5 overwinningen degraderen ze onherroepelijk naar tweede klasse. Een troost: in hun geschiedenis promoveerde de Keulenaars telkens na maximum 2 seizoenen al opnieuw naar het hoofdtoneel. Auf Wiedersehen dan maar? Promovendi: St. Pauli en Holstein Kiel De eerste nieuwkomer die de Duitsers mogen verwelkomen is Sankt Pauli. De kampioen van de Duitse tweede liga keert na 13 seizoenen terug naar de Bundesliga. Ook in het Duitse Hamburg lijkt de veldbestorming terug helemaal in de mode.

Dat gaat ongetwijfeld vuur geven. De tweede grote club uit Hamburg staat bekend om hun fanatieke en communistische aanhang. De supporters gaan er alles aan doen om hun ploeg vooruit te stuwen aan de top van het Duitse voetbal. De tweede nieuwkomer is echt een nieuw gezicht. Holstein Kiel promoveert voor het eerst sinds de invoering van Bundesliga naar het hoogste niveau. Afwachten of het team zich ook zal kunnen wapenen om langer dan een jaar op het hoofdpodium te acteren.

Opvallend: bijna hadden we 3 dalers en 3 stijgers. Bochum moest opdraven in de barragewedstrijden tegen Fortuna Dusseldorf voor een Westfaals onderonsje (de derde van de 2. Bundesliga). In de heenwedstrijd ging de Bundesliga-ganger kansloos onderuit in eigen huis met 0-3. Boeken toe, denk je dan.

Niks was minder waar. In de terugwedstrijd pakte Bochum uit met een Duitse remontada. Het won 0-3 en verlengde zijn verblijf in de Bundesliga met minstens een jaar na strafschoppen.

Frankrijk

Kampioen: Paris Saint-Germain Qui d'autre? Ook dit jaar kon geen enkele Franse ploeg de Parijzenaars het vuur aan de schenen leggen. Onder leiding van Luis Enrique cruisede PSG naar zijn 8e titel in 10 jaar tijd. Benieuwd of de concurrentie hen volgend jaar wat meer kan bedreigen nu sterspeler Kylian Mbappé vertrekt bij de landskampioen. Degradanten: Clermont, Lorient en eventueel Metz Na drie seizoenen op het hoogste niveau dooft de kaars van Clermont Foot. De club kon na een mooie 8e plaats van vorig seizoen niet bevestigen na het vertrek van sterkhouder Alidu Seidu. Ligue 2 is volgend jaar hun deel. Het tweede team dat zijn koffers mag pakken is Lorient. Na 4 seizoenen in de rechterkolom mag de Bretoense havenstad zich opmaken voor de Franse tweede divisie. Een derby minder voor het Rennes van Rode Duivel Arthur Theate. Bij dat duo kan ook nog Metz komen. Zij spelen nog twee barragewedstrijden tegen Franse traditieclub Saint-Etienne. Promovendi: Auxerre, Angers en eventueel Saint-Etienne De kampioen uit de Ligue 2 komt uit het Bourgondische Auxerre. AJ Auxerre keert na een seizoen op een niveau lager meteen terug als kampioen naar de Ligue 1. Of Les diplomates zich kunnen handhaven volgend seizoen is natuurlijk een ander paar mouwen. De tweede in het rijtje stijgers is Angers. Net als Auxerre keren zij na een jaar al terug naar de Ligue 1. Het aantal promovendi kan nog worden aangedikt door Les Verts van Saint-Etienne. De traditieclub kan opnieuw zijn opwachting maken op het hoogste niveau mits het wint in de dubbele confrontatie tegen Metz. De eventuele promotie zou een enorme opluchting zijn voor de club en haar supporters.

Spanje

Kampioen: Real Madrid Even leek La Liga zich te mogen voorbereiden op een Leicester-scenario. Girona verbaasde vriend en vijand. Op speeldag 17 bevonden de Catalanen zich nog op het hoogste schavotje. Was er een nieuw voetbalsprookje in de maak? Dat was buiten Real Madrid gerekend. Los Blancos kwamen halverwege de competitie op kruissnelheid en gaven de koppositie niet meer af. Geen happy end voor Girona, wel een 36e landstitel voor Real Madrid.

Degradanten: Granada, Almeria en Cadiz

Granada was in hetzelfde bedje ziek als Burnley in Engeland. Vorig jaar kampioen op het tweede niveau, nu degradant. Op de laatste speeldag kreeg het zelfs een 7-0 om de oren van seizoensrevelatie Girona.

Almeria kon zich vorig seizoen maar ternauwernood handhaven in La Liga. Dit jaar was het wel 'prijs'. De club van Belg Largie Ramazani kon maar 3 van zijn 38 wedstrijden winnen en moest dus vrede nemen met een voorlaatste stek. Tijd voor Ramazani om andere oorden op te zoeken? Geen twee zonder drie. Cadiz vervoegt als derde het lijstje van degradanten. Met 5 punten onder de veilige zone, mag de Spaanse kuststad zich na 4 seizoenen weer bewijzen in de Segunda División.

Promovendi: Valladolid, Leganes en ? Valladolid is een van de vele clubs die zich al na een jaar weer weet op te werken naar het hoogste strijdtoneel. Het werd kampioen met een minieme marge van een punt op achtervolger Leganes, dat ook stijgt naar La Liga. Naar de derde promovendus is het nog gissen, maar het laatste plekje is duur. Er zijn nog 5 ploegen in de running, waaronder Eibar, Espanyol en Gijon.

Italië

Kampioen: Internazionale In Italië stond er geen maat op Inter. Met een overwinning tegen stadsrivaal en eerste achtervolger Milan pakte het 5 speeldagen voor het einde zijn 2e Scudetto in 4 jaar tijd. De eindbalans? 19 punten voorsprong op de tweede en slechts twee verloren wedstrijden. Degradanten: Salernitana, Sassuolo en Frosinone Na drie seizoenen aanmoderen op het hoogste niveau stopt de Serie A-klok nu toch met tikken voor Salernitana. Met slechts 2 winstpartijen eindigde het troosteloos laatste. Na elf seizoenen verdwijnt er ook een vaste waarde. Sassuolo eindigde voorlaatste en kende een rampjaar. Het zal zaak zijn voor de Serie A-ganger om meteen weer op te klimmen. De derde en laatste degradant kende wellicht de grootste teleurstelling. Frosinone leek gered tot concurrent Empoli in minuut 93 de 2-1 tegen de netten trapte tegen het AS Roma van Daniel De Rossi. Empoli beleefde een delirium, Frosinone zat in zak as.