BEKIJK: Saint-Etienne degradeert, ontevreden fans schoppen keet en vuren pijlen af naar eretribune

Enkele fans waren er zelfs in geslaagd om vuurpijlen mee te smokkelen, die ze afschoten naar de eretribune. De oproerpolitie had alle moeite van de wereld om de gemoederen te doen bedaren.

Voor Auxerre is het een terugkeer op het hoogste niveau na 9 jaar in het vagevuur. Maar voor dat soort historische overpeinzingen hadden de fans van Saint-Etienne geen oog, toen ze na de laatste strafschop het veld bestormden en in het rond begonnen te schoppen, slaan en trappen.

Saint-Etienne moest een barragewedstrijd spelen tegen tweedeklasser Auxerre om zijn vel te redden in de Ligue 1. Het werd een dramatische wedstrijd, die eindigde in strafschoppen. Ryad Boudebouz miste als enige, waardoor Saint-Etienne moet zakken.

Ook rellen bij ADO Den Haag

De taferelen die we zagen in Saint-Etienne zijn helaas een vertrouwd beeld de voorbije maanden. Zelfs in Nederland gingen de poppen aan het dansen in de promotiematch tussen ADO Den Haag en Excelsior (die ook eindigde na strafschoppen) en ook hier had de politie haar handen vol om de rust te doen weerkeren.