Real-fan Rafael Nadal gaat tussen zijn wedstrijden naar de Champions League-finale in Parijs

De Franse oud-topvoetballer Zinédine Zidane zat vrijdag samen met zijn vrouw als toeschouwer op de tribune van Court Suzanne Lenglen bij de partij tussen Nadal en Van de Zandschulp. Zidane reikte in 2005 de beker uit aan Nadal toen de Spanjaard voor het eerst Roland Garros won.

"En daarna heeft hij hier nog een keer of twaalf gewonnen geloof ik", zei de 49-jarige Fransman lachend. "Het is altijd een genot om hier te zijn en geweldige sporters aan het werk te zien. "

"Roland Garros is een legendarische plek, dus als we de kans hebben, dan komen we hierheen. We proberen "Rafa" dan aan te moedigen. Hij zit nog steeds in het toernooi, dat is geweldig. Maar het kan ook zijn dat de nieuwe generatie, zoals Carlos Alcaraz, de macht overneemt."