"Het moet al heel erg mislopen in Japan": Titelstress? Niet te bespeuren bij "ervaren" Neuville voor WK-slot

ma 21 oktober 2024 16:04

Zijn eerste kans kon hij niet grijpen, maar Thierry Neuville ligt nog altijd in polepositie om volgende maand zijn eerste wereldtitel rally te veroveren. Paniek zag Sammy Neyrinck, onze reporter ter plaatse, dan ook niet. "Hij heeft ervaring genoeg om het af te maken."

Hij had maar al te graag zijn eerste wereldtitel gevierd in de rally van Centraal-Europa. Thierry Neuville moest 2 punten meer veroveren dan ploegmaat Ott Tänak, maar dat lukte niet. Hij eindigde 3e, de Est won. "Op papier zag het er haalbaar uit om de wereldtitel afgelopen weekend al binnen te halen", beaamt Sammy Neyrinck, die in Duitsland aanwezig was. Een crash op zaterdag kwam onze landgenoot duur te staan. "Donderdag en vrijdag ging het perfect, bijna foutloos. Maar zaterdagochtend ging het mis. Ze hebben zich wat laten verrassen door de wisselende weersomstandigheden en het natte wegdek." Zijn eerste matchbal heeft Neuville dus niet kunnen benutten, maar met een voorsprong van 25 punten op Tänak ziet het er nog altijd goed uit. "We bevinden ons nog steeds in een comfortabele situatie voor de titel", beaamde Neuville. Ook Tänak, de wereldkampioen van 2019, beseft dat hij zijn lot niet meer in eigen handen heeft. "Het is niet aan mij. Thierry zal beslissen over de wereldtitel", aldus de Est.

6 punten, dat moet lukken

Eind november in de WK-slotmanche in Japan (21-24 november) moet het gebeuren voor Neuville. Het voordeel: door de crash van Ogier hoeft hij alleen Tänak nog in de gaten te houden voor de wereldtitel. "Eigenlijk moet hij gewoon uitrijden", schetst Neyrinck de scenario's. "Als hij zaterdag 6 punten kan rapen en zondag kan uitrijden, is het al zover. Ongeacht het resultaat van Tänak." Ter info: een 6e plek op zaterdag zou al 6 punten opleveren. "Stel dat hij op vrijdag of zaterdag overkop gaat en de wagen raakt tijdig hersteld, dan is hij nog altijd wereldkampioen met 6 punten op zondag. Het moet dus al heel erg mislopen in Japan voor Neuville om geen wereldkampioen te worden." Met een gemiddelde van bijna 19 punten per rally dit seizoen lijken 6 punten wel haalbaar voor Neuville. Zelfs bij zijn slechtste resultaat van het seizoen in Letland pakte hij nog altijd 9 punten.

Ogier zal Tänak zeker ook nog WK-punten afsnoepen. Sammy Neyrinck

Bovendien houden die scenario's rekening met een perfect resultaat van 30 punten voor Tänak. Dat lukte de Est dit seizoen alleen nog maar bij zijn overwinning in Italië. En niet alleen Neuville is er tuk op om Tänak punten af te snoepen. "Het is namelijk ook nog enorm spannend in het constructeurskampioenschap", aldus Sammy Neyrinck. Hyundai heeft 15 punten voorsprong op Toyota. "Een Zuid-Koreaans team dat de constructeurstitel kan veroveren in het hol van de leeuw ... Dat ligt heel gevoelig." "Toyota zal alles op alles zetten om de constructeurstitel nog te pakken. Ogier zal Tänak dus zeker ook nog punten afsnoepen."

Ultieme bekroning