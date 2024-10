Nog geen titel voor Thierry Neuville na 3e plek in Centraal-Europa: "Ook wereldkampioen maakt al eens fouten"

zo 20 oktober 2024 12:29

Thierry Neuville is er niet in geslaagd om zich in de Rally van Centraal-Europa te verzekeren van zijn eerste wereldtitel. Daarvoor had de WK-leider 2 WK-punten meer moeten verdienen dan zijn enige overgebleven concurrent, de Est Ott Tänak. Nadat Neuville gisteren in de fout was gegaan, legde de Belg van Hyundai beslag op de 3e plaats. Tänak won. De beslissing valt volgende maand in Japan.

eindstand rijder chrono 1. Ott Tänak (Est/Hyundai) 2u37"34'6 2. Elfyn Evans (GBr/Toyota) +7"0 3. Thierry Neuville (Hyundai) +39"8 4. Takamoto Katsuta (Jap/Toyota) +1'21"0 5. Grégoire Munster (Lux/Ford) + 3'41"1

De opdracht voor WK-leider Thierry Neuville in de voorlaatste rally van het seizoen was simpel: 2 WK-punten meer scoren dan ploegmaat Tänak, die 29 punten achterstand telde op onze landgenoot. Een rally levert maximaal 30 punten op.



Neuville won vorig jaar de rally aan het drielandenpunt van Tsjechië, Oostenrijk en Duitsland. En na 5 van de 1 8 ritten nam hij vrijdagochtend ook de koppositie over van de Fransman Sébastien Ogier (Toyota).



Na de verraderlijke tweede dag op de gladde Tsjechische wegen bleef hij op 1 staan met een paar seconden voorsprong op Ogier en Tänak.



Het moeilijkste qua omstandigheden leek achter de rug, met vertrouwen begonnen Neuville en corijder Martijn Wydaeghe aan dag 3 op Duitse wegen, die de Belg beter zouden moeten liggen.



Maar in de mist en met veel vuil en vettigheid op de baan ging het zaterdag in de laatste ochtendrit mis. De Belg ging 2 keer het veld in en reed zichzelf vast in een greppel. Hij verloor een halve minuut en de koppositie aan Ogier.



Rallywinst en WK-winst leken weg, het was vanaf toen gecontroleerd rijden zonder te veel risico's te pakken.

Ogier en Tänak vochten zaterdagnamiddag en vanochtend om de rallyzege met een verschil van geen 2 seconden. Tot de Fransman in de voorlaatste rit vandaag tegen enkele bomen reed en op een electricteitspaal belandde.



Tänak kreeg zo de rallywinst in de schoot geworpen met 7 seconden voorsprong op de Brit Elfyn Evans. Neuville finishte op de derde plaats op 39"8. Het is niet dat Tänak veel inliep in de WK-stand. Neuville verdiende in Centraal-Europa 13 WK-punten voor zijn positie op zaterdag, 3 voor zijn positie op Super Sunday en 2 met een 4e plek in de Power Stage. Tänak scoorde niet in de Power Stage, maar verdiende 18+4 WK-punten.



Met 225 voor Neuville en 200 voor Tänak heeft onze landgenoot nog altijd de beste papieren in handen om in de slotmanche in Japan (21-24 november) een eerste keer het WK te winnen.



Na 5 tweede plaatsen en 3 derde plaatsen in de WK's sinds 2013 is dat het grote doel.

We kwamen hierheen met de hoop om samen met onze supporters de titel te kunnen pakken. Thierry Neuville

Neuville heeft het kampioenschap nog stevig in handen, al baalt de Belg dat hij de titel nog niet kan vieren. "We kwamen hierheen met de hoop om samen met onze supporters de titel te kunnen pakken en samen met hen een geweldig moment te beleven. Helaas gebeurde dat niet." "Maar we bevinden ons nog steeds in een comfortabele situatie voor het kampioenschap. We verliezen hier maar vier punten ten opzichte van onze belangrijkste concurrent Ott Tänak", gaat hij voort. "Ook in het constructeurskampioenschap verliezen we slechts twee punten ten opzichte van Toyota. Al bij al een goed weekend voor het team. Sorry aan het team voor de fout van gisteren. Ook een wereldkampioen gaat al eens in de fout."

super sunday (3 zondagritten) 1. Takamoto Katsuta (Jap/Toyota) 7 WK-punten 2 Ott Tänak (Est/Hyundai) 6 3. Adrien Fourmaux (Fra/Ford) 5 4. Elfyn Evans (GBr/Toyota) 4 5. Thierry Neuville (Hyundai) 3 6. Grégoire Munster (Lux/Ford) 2 7. Oliver Solberg (Zwe/Skoda) 1