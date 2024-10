Sporza Daily maakt na WK afscheidsrapport van De Ketele op: "Zijn aandeel valt niet te onderschatten"

Met 4 medailles keert de Belgische selectie huiswaarts van het WK baanwielrennen. Een kampioenschap dat vooral de geschiedenisboeken ingaat als de afscheidstour van bondscoach Kenny De Ketele. Hoe goed presteerden onze landgenoten er? En hoe groot was het aandeel van De Ketele? Sporza Daily vroeg het aan commentator Renaat Schotte.

Het zinnetje in kwestie? "Het moment dat je twijfelt, is een goed moment om aan te vallen." Letterlijk gouden raad, zo bleek.

"De Vylder is een jongen die lang op de deur moest kloppen. Dat heeft zijn vertrouwen aangetast. De Ketele gaf hem een zetje dat hij enorm kon gebruiken. Met één zinnetje heeft de bondscoach iets losgeweekt bij De Vylder. Dat is van goudwaarde."

"Die is niet te onderschatten", opent Renaat Schotte zijn analyse. Zeker in het geval van Lindsay De Vylder zijn wereldtitel in het omnium.

Laten we beginnen met die laatste vraag: het aandeel van Kenny De Ketele .

Maar er was meer dan De Vylder. Hoe tevreden mogen de overige Belgen zijn?

"Zelf was Lotte Kopecky teleurgesteld met haar WK", weet Schotte. "Maar ze doet het baanwielrennen te graag om ermee te kappen. Ik ben ervan overtuigd dat ze op het komende EK in eigen land - in februari 2025 - er zal staan en er een hoofddoel van zal maken."

"Ik denk dat iedereen op zijn niveau heeft gepresteerd. Je kan niet echt zeggen dat de Belgen onder de verwachtingen bleven. Daarenboven zijn we hopelijk begonnen aan een project bij de Belgische vrouwenachtervolgingsploeg om ze naar LA 2028 te krijgen."

Teleurstellingen waren er dus niet. Wel viel vooral bij de vrouwen het kwaliteitsveschil tussen Kopecky en de nieuwe generatie op.

"Dat is normaal. Ook Kopecky heeft in het begin van haar carrière leergeld betaald. Is het verschil te groot? Dat vind ik een moeilijke vraag."

"In het baanwielrennen valt weinig te verdienen, maar de sport kan zich wel ontwikkelen in België", besluit Schotte, die weetheeft van talentvolle renners in de pijplijn.