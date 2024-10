Kenny De Ketele optimistisch bij afscheid als bondscoach: "Komt zeker goed met het Belgische baanwielrennen"

De Ketele mocht afzwaaien met 4 medailles. "Er was wat onzekerheid in de voorbereiding, omdat we de renners niet zoveel gezien hebben. Maar iedereen is wel toegekomen in goeie conditie. Dit resultaat hadden we zeker gehoopt. Naar de toekomst toe is dit mooi om op voort te bouwen."

"Voor mij is het zeker een mooi afscheid. Ik heb geprobeerd om er zo weinig mogelijk aan te denken, maar iedereen spreekt je er wel over aan. Dan denk je er automatisch ook aan. Ik heb wel geprobeerd zoveel mogelijk in de zone te blijven en iedereen zo goed mogelijk bij te staan. Dat is vrij goed gelukt."

"Het is wel leuk dat iedereen zo positief is. Ik heb zelf heel veel wedstrijduren op mijn palmares, dat helpt wel. Ik durfde mijn verantwoordelijkheid te nemen en de renners hebben vaak de gepaste sleutel gekregen van mij. Dan voel je je wel betrokken. Al die lof die ik krijg, is wel leuk. Dat zal ik onthouden."

"Ik heb er altijd op gelet dat ik een goeie klik had met de renners. Dat is niet altijd makkelijk, omdat je soms ook mensen moet teleurstellen. Ik ben zelf ook een gevoelsmens, maar soms moet je je als bondscoach cru opstellen. Ik heb alles gedaan om zo goed mogelijk te presteren voor ons land."

Ik hoop dat mijn opvolger iemand is die rustig en kalm is en die heel veel vertrouwen kan geven.

Over een eventuele opvolger wil De Ketele zich niet uitspreken. "Dat laat ik aan anderen over. Het grote voordeel is wel dat Tim (Carswell, red) heel goed ingewerkt is. Hij is klaar om de rol over te nemen om de volgende coach in te werken."

"Ik hoop dat het iemand is die de uitvoerende taken op zich neemt. Iemand die rustig en kalm is en die heel veel vertrouwen kan geven. Voor de rest is Tim de grote architect van het hele project. Ik hoop dat hij dat de komende 4 jaar nog kan doen zoals de voorbije 3 jaar. Dan komt het zeker goed met het Belgische baanwielrennen."

En De Ketele zelf? "Ik ga zeker nog naar de piste blijven komen om te genieten. De Gentse Zesdaagse zal ik zeker nog meepikken. Ik blijf geïnteresseerd. Ik zal zeker nog genoeg langskomen om goeiendag te zeggen", lacht hij.