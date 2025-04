"We hebben het ding voor een euro of 4 aangeschaft": het opvallende koopje dat Lotte Kopecky inspireerde voor zegegebaar

Lotte Kopecky heeft stevig met haar spierballen gerold in Oudenaarde. Ze zette haar overwinning in de Ronde van Vlaanderen in de verf met een opvallend zegegebaar. "Een ingeving van het moment", liet ze zelf het achterste van haar tong niet zien. Haar ploegleider deed dat wel.

Lotte Kopecky bleef in de studio lachen toen gevraagd werd naar de oorsprong van haar zegegebaar. "Ik heb zeer impressionante biceps, vandaar", schaterde ze.

"Neen, het was een grap. Geen ingeving van het moment. Ik had er over nagedacht."

In Sportweekend kwam Kopecky met een andere uitleg op de proppen. "We hadden deze winter teambuilding en we hebben veel op de sneeuwscooter gezeten. Dit was een van onze gebaren dat we gas moesten geven."

Ploegleider Danny Stam gaf achteraf iets meer context, weliswaar met een andere insteek.

"We hebben ooit een plaat gekocht met de slogan "We Can Do It!". Het is niet echt een strijdkreet, het is gewoon heel simpel."

"Het is als een grap ontstaan, een gebaar dat we er voor zouden gaan. We hebben dat ding aangeschaft voor een euro of 4 en hebben het dan maar in de bus gehangen."

Anna van der Breggen gaf zondagochtend voor de start het goeie voorbeeld. Kopecky maakte het daarna af.