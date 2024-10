"Hij heeft een gave die elke goeie coach moet hebben": pistiers zwaaien op WK toptrainer Kenny De Ketele uit

za 19 oktober 2024 12:10

De Belgische pistiers nemen afscheid van hun mentor. Bondscoach Kenny De Ketele is op het WK baanwielrennen bezig aan zijn laatste kunstje. Dat de tacticus gemist zal worden, staat als een paal boven water. "Ik weet niet of er nog iemand van het kaliber van Kenny op de markt is", zien ze hem met lede ogen vertrekken.

Begin oktober viel er een verrassend bommetje in pisteland. Bondscoach Kenny De Ketele maakte bekend dat hij na het WK baanwielrennen zou stoppen "om persoonlijke redenen". Een spijtige zaak, want onder aanvoer van KDK - zoals de renners hem noemen - ontstond er een nieuwe en succesvolle cultuur binnen de Belgische federatie. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat zijn afscheid wel wat sporen nalaat bij de renners. Want vraag aan alle pistiers binnen het Belgische kamp om De Ketele met één woord te omschrijven, wellicht antwoorden ze allemaal "vertrouwen". Voor Lindsay De Vylder is dat zelfs de allergrootste troef van de bondscoach. "Zijn advies klopte meestal, maar Kenny is vooral iemand die een renner heel veel vertrouwen kan geven", getuigde hij. Ook Lani Wittevrongel neemt het sleutelwoord in de mond. "Ik vertrouw hem echt voor 100 procent. Hij heeft me in Apeldoorn iets meegegeven, ik probeerde dat op te volgen en zo greep ik zilver op het EK."

99,9 procent precisie

Maar De Ketele is volgens zijn pupillen veel meer dan een peoplemanager. "Tactisch was hij als coureur al altijd zo sterk", wist De Vylder. "Nu ziet hij als coach nog veel meer. Dat gemis zal heel moeilijk opgevuld raken." Een statement dat alle Belgische renners op het WK in Ballerup zonder twijfel beamen. "De tips die Kenny geeft... Hij is er zelf nog niet superlang uit, dus hij weet hoe het baanwielrennen marcheert. Als Kenny iets zegt, is het gewoon de waarheid. Hij zit er niet vaak naast", klinkt het bij Jules Hesters. Noah Vandenbranden noemt De Ketele dan weer "de beste coach die hij al heeft gehad" en Fabio Van den Bossche weet dat "alles wat Kenny aan deze generatie heeft meegegeven, sowieso zal blijven hangen". Maar het grootste compliment krijgt de bondscoach van de jonge Wittevrongel. "Hij heeft een gave die elke goeie coach zou moeten hebben." "Hij maakt een tactiek en 99,9 procent van de keren komt die tactiek ook uit. Dat is gewoon crazy. Ik hoop dat we hem hier een topafscheid kunnen geven."

Mocht er iemand komen, dan hoop ik dat het iemand van het kaliber Kenny De Ketele zal zijn. Ik weet alleen niet of dat op de markt is. Lindsay De Vylder

Alleen rest nu de vraag bij iedereen: hoe moet het verder? Want de opvolger van KDK zal volgens zijn renners grote schoenen te vullen hebben. "Ik denk dat er buiten de federatie zal moeten worden gekeken worden voor een opvolger. Zelf weten we in elk geval nog niets", verklappen de Belgen op het WK. "Maar mocht er iemand komen, dan hoop ik dat het iemand van het kaliber Kenny De Ketele zal zijn. Ik weet alleen niet of dat op de markt is", vreest De Vylder. Afwachten, dus. Wie wordt het? Gelukkig is er ook nog goed nieuws: medebondscoach Tim Carswell blijft wel gewoon aan boord. "En eigenlijk hopen we dat Kenny op een bepaalde manier toch nog betrokken blijft", besluit hij.