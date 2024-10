WK als eerherstel voor Lindsay De Vylder na mislukte Olympische Spelen: "Ik schaamde me na Parijs"

Een man met een missie. Lindsey De Vylder wil op het WK baanwielrennen in Denemarken de Olympische Spelen van Parijs achter zich laten. Die Spelen draaiden uit op een enorme teleurstelling. "Het was moeilijk om te verwerken."

Afgelopen zomer was Lindsay De Vylder gebrand op een sterke prestatie op de Olympische Spelen in Parijs. Na een goeie prestatie op de ploegenachtervolging én het brons van Fabio Van den Bossche droomde De Vylder luidop van een medaille op de ploegkoers.

"Ik was enorm ambitieus vooraf en ik denk dat die ambitie ook terecht was", legt De Vylder uit. "Maar uiteindelijk is het totaal niet gelopen zoals verwacht." Na een redelijk begin zakten De Vylder en Van den Bossche in de ploegkoers helemaal weg en eindigden als 11e.

"Ik heb me echt geschaamd voor de prestatie in Parijs. Ondertussen hebben we ook al meerdere oorzaken kunnen aanduiden en die zijn grotendeels van de baan. Ik hoop weer op niveau te zijn op dit WK."

Maar helemaal gerust is De Vylder niet. "Nee, ik heb geen honderd procent vertrouwen, dat blijft toch wat hangen. Ik had in 2024 enkel de Olympische Spelen als doel. Ik had er volledig naar toegeleefd en dat heeft echt een krak gegeven in mijn vertrouwen."