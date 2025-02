De littekens van Rasmussen zijn geheeld en een "Champions League" lonkt: waarom Rabobank terugkeert in koers

vr 28 februari 2025 06:24

Meer dan 12 jaar nadat Rabobank de wielersport de rug had toegekeerd door aanhoudende dopingschandalen keert de iconische sponsor deze zomer terug in het peloton. Is de dopingerfenis definitief uitgewist? Is de wielerliefde van de Nederlandse bank te groot? Of spelen er andere commerciële redenen? Een blik op dé wielercomeback van het nog prille seizoen.

Een zweem van wielernostalgie doordrong donderdag de gangen van het Rabobank-hoofdkwartier in Utrecht. De Nederlandse bank stelde er officieel zijn terugkeer in de koers voor, een dikke 12 jaar na de stormachtige exit in 2012. 16 jaar lang was het oranje Rabobank-shirt een van de meest iconische tenues in het peloton. De Nederlandse wielerploeg reeg in de jaren 90 en de jaren nul de successen aan elkaar met vedetten als Michael Boogerd, Oscar Freire en Denis Mensjov, tot eind 2012 de dopingbom barstte. Een aaneenschakeling van dopingschandalen in de wielersport én in het eigen Rabobank-kamp noopte de Nederlandse bank tot een exit. Een beslissing die een krater achterliet in het Nederlandse wielrennen.

Blanco

Raymond Kerckhoffs, journalist bij Wielerflits, herinnert zich de schokgolf nog levendig. "Het was een opvallende beslissing, want de wielersport had in 2012 al grote stappen gezet. Denk maar aan het biologisch paspoort."

"Maar het team had de publieke opinie helemaal tegen. De dopingverhalen rond Michael Boogerd of Michael Rasmussen zinderden nog na. Toenmalig CFO Bert Bruggink zei zelfs dat hij geen vertrouwen meer had in een cleane wielersport."

En dus ging het Rabobank-team op de schop. Richard Plugge, op dat moment communicatiedirecteur bij de ploeg, besloot op de ruïne van Rabobank een nieuw wielerteam uit te bouwen: Team Blanco.

Team Blanco groeide uit van het lelijke eendje in het peloton tot misschien wel het sterkste team ter wereld. Raymond Kerckhoffs, journalist

"Werkelijk niemand geloofde dat dat team een bestaanstoekomst had", zegt Kerckhoffs. "Het was het lelijke eendje in het peloton. Maar Plugge en co. hielden vol. Het team vervelde doorheen de jaren tot Visma-Lease a Bike en is nu misschien wel het sterkste team ter wereld."

Rasmussen werd als leider uit de Tour van 2007 gezet na leugens over zijn whereabouts.

Dikkebandenrace

Ondertussen onderging ook de wielersport een transformatie. De sport werd cleaner en zette ook commercieel stappen. Redenen voor Rabobank om een terugkeer te overwegen, al speelde vooral de wielerliefde een rol, volgens Kerckhoffs.

"Met Stefaan Decraene heeft Rabobank een Belgische directeur. Hij stond altijd open voor een terugkeer naar het wielrennen. De bank heeft vroeger immers enorm veel return gehaald uit hun investeringen in het wielrennen."

"Rabobank organiseerde jarenlang evenementen over heel het land. Denk aan de Dikkebandenraces. Talloze kinderen kwam zo in aanraking met het wielrennen. Zelfs Mathieu van der Poel won als 8-jarige zo'n race (zie video), net als Demi Vollering en Chantal Blaak. En zij werden allemaal wereldtoppers."

"Dat opleidingsgegeven heeft Rabobank altijd enorm aangesproken. Maar natuurlijk heb je ook boegbeelden nodig. En boegbeelden vind je alleen in het profwielrennen."

Leemte na Van der Poel

De terugkeer naar het profwielrennen zal, zoals in Utrecht werd uitgelegd, mondjesmaat gebeuren. Rabobank stapt in voor 3,5 jaar, voorlopig als cosponsor.

"Het momentum is wel interessant", gaat Kerckhoffs voort. "Toen Rabobank in 1996 instapte in het wielrennen, zat het Nederlandse wielrennen eigenlijk in een dipje. Vandaag lijkt dat misschien niet het geval, met Van der Poel en de dominantie bij de vrouwen en op de piste. Maar na Van der Poel staat er niet zo veel klaar."

"Daarom is de terugkeer van Rabobank echt gigantisch belangrijk voor het Nederlandse wielrennen. En niet alleen voor ons, maar voor het wielrennen in het algemeen."

"Dit is dan ook een sterk signaal. Als Rabobank, dat door alle dopingverhalen gedegouteerd was van de koers, nu terugkeert, dan moet de wielersport wel echt veranderd zijn. Dat zullen ook andere bedrijven gaan begrijpen."

Richard Plugge kreeg Rabobank weer mee aan boord bij Visma-Lease a Bike.

Champions League

Met het project van OneCycling zit er mogelijk binnenkort een revolutie in het wielrennen aan te komen. Het project, waarin Visma-Lease a Bike een van de drijvende krachten is, moet een soort Champions League van het wielrennen creëren. Een extra reden voor Rabobank om in te stappen?

"Dat moeten we nog zien, want OneCycling klinkt dan wel mooi, het is vandaag allemaal nog hypothetisch", houdt Kerckhoffs een slag om de arm.

OneCycling zou er voor kunnen zorgen dat er meer multinationals hun weg naar het wielrennen vinden, waar Rabobank zelf niet mee kan concurreren. Raymond Kerckhoffs, journalist