"Het wordt helemaal anders": heeft lawine aan transfers het vrouwenpeloton echt een facelift gegeven?

vr 28 februari 2025 08:50

Nog nooit is er zoveel bedrijvigheid geweest in het vrouwenpeloton als tijdens het voorbije najaar. Het regende (top)transfers en al die verschuivingen beïnvloeden natuurlijk ook het speelveld op de fiets. "Dat er minder gewicht op de schouders van SD Worx-Protime zal liggen? Kijk toch nog maar eens naar die namen", klinkt het in onze voorjaarsspecial met Ruben Van Gucht en Ine Beyen.



"De lijst is onwaarschijnlijk. Het is een duiventil geweest", grijnst Ruben Van Gucht over de vele deals die sinds 1 augustus geofficialiseerd zijn. Vollering, Labous, Longo Borghini, Reusser, Van der Breggen, Ferrand-Prévot en Uttrup Ludwig: het zijn maar enkele kopstukken die andere oorden hebben opgezocht. "Daar moeten we heel blij mee zijn", weet Ine Beyen. "Ik ben ervan overtuigd dat we nog veel mooiere koersen zullen zien." "Meer ploegen zullen het initiatief moeten nemen. Vroeger dacht men dat SD Worx-Protime en Lidl-Trek het wel zouden doen. Nu mag de rest ook werken. Het wordt helemaal anders." Al gaat Van Gucht niet helemaal akkoord. "Zal er minder gewicht op de schouders van SD Worx liggen? Kijk nog eens naar die namen: Kopecky, Van der Breggen, Wiebes, Bredewold en Vas. Dat is geen verkeerde ploeg, hé."

Onze commentator vindt Anna van der Breggen "sowieso de beste transfer", Beyen is benieuwd naar hoe de MTB-wissel van Pauline Ferrand Prevot verloopt. "Dat is nog niet zo goed gebleken als werd verwacht. Je merkt dat ze de feeling in het peloton nog wat mist." "Ze is er zo lang uit geweest en ik denk dat ze er momenteel meer van verwacht had. Iemand als Van der Breggen heeft die tijd niet nodig gehad, want ze was al 3e in Valencia."

Wat komt er nog aan bod?

In onze special hoor je nog welke vreemde vogel worstelt met de spreidstand tussen mens en renner, waar je Zoe Bäckstedt en Elisa Balsamo in de spits mag verwachten, of we de Eddy Merckx van het vrouwenwielrennen durven af te schrijven, in welke mate de keuze van Justine Ghekiere verrassend is en dat Urska Zigart goed genoeg beseft welk spelletje ze meespeelt.