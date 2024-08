België verdrinkt en valt in chaotische ploegkoers, Portugal stapt als winnaar uit de ongeziene loterij: "Dit komt even binnen"

za 10 augustus 2024 19:20

Fabio Van den Bossche en Lindsay De Vylder hebben geen medaille kunnen sprokkelen in de ploegkoers op de Olympische Spelen. Het Belgisch duo was bedrijvig in de beginfase, maar kon daarna niet meespelen voor de knikkers en eindigde 11e. De madison ontaardde overigens in een snikheet festival aan crashes waarbij de Portugezen de koelste kikkers bleken. Ze wonnen voor Italië en Denemarken.

“Dit was wellicht de meest onoverzichtelijke ploegkoers die ik in mijn leven gezien heb.” Aldus commentator Renaat Schotte na een tumultueuze olympische ploegkoers. We hadden het misschien kunnen voorspellen, want al in de openingsfase kreeg Oostenrijk onverwacht een winstronde cadeau. Normaal worden er geen presentjes uitgedeeld op de Olympische Spelen. Een voorbode van een atypische wedstrijd in de snikhete velodroom van Saint-Quentin-en-Yvelines. Wat volgde was een wedstrijd die, dankzij het sterke deelnemersveld, in een verschroeiend tempo werd afgewerkt. Fabio Van den Bossche en Lindsay De Vylder draaiden in het begin goed mee en slaagden er ook in om punten te sprokkelen. Maar de Belgen konden hun inspanning - net zoals de meeste landen - niet doortrekken. Halfweg koers openden Italië en Denemarken de echte debatten door een zeldzame winstronde te pakken. In de luwte was het latere winnaar Portugal die op kousenvoeten belangrijke punten binnenhaalde. En toen was er chaos. Het begon met een valpartij van de Britten veroorzaakt door Nederlander Jan-Willem van Schip. Later maakten de Fransen en Italianen - op dat moment leider- ook kennis met het Franse parket. Ook de Belgen deelden in de malaise. Lindsay De Vylder kwam hoog in de baan ten val en werd daarna aangereden door een Spaanse collega die hem niet meer kon ontwijken. Een pijnlijke val die deze wedstrijd kenmerkte. De extreme hitte in de velodroom speelde mogelijks een beslissende rol in het tumult. In alle chaos bleken de Portugezen de koelste kikkers. Leitao en Oliveira namen in het slot een winstronde en knalden ook nog naar winst in de slotsprint. Genoeg voor de gouden medaille. Italië en Denemarken vervolledigden het podium na een knotsgekke olympische ploegkoers.

De ontgoochelde Belgen vallen mekaar in de armen na de ploegkoers:

Lindsay De Vylder: Dit komt even binnen"

Een teleurgestelde Lindsay De Vylder en Fabio Van den Bossche na de ploegkoers. De Belgen hadden meer verwacht van hun wedstrijd. "Ik ben vooral teleurgesteld in mijn koers", opende De Vylder. "Je werkt hier 3 jaar lang naartoe en dan heb je de benen niet op het moment dat het moet gebeuren. Dat komt even binnen." Het begon nochtans veelbelovend voor onze landgenoten. "De eerste helft zaten we oké in de wedstrijd. Ik voelde dat we meededen, maar het lukte moeilijk om de sprints te winnen. Ik had niet de explosiviteit om aan te zetten", aldus De Vylder. "Ik had het gevoel dat ik in het begin een paar stevige pijlen had verschoten. De ploegen die in het begin bleven zitten, waren later in de race dan ook bevoordeeld. Daarna zaten we ook niet op de juiste plaats wanneer het moest, het was moeilijk koersen", stelde Van den Bossche die het jammer vond hij zijn ploegmaat geen medaille kon gunnen. Naar het einde toe werd de wedstrijd van de Belgen nog opgeschrikt door een stevige valpartij van De Vylder: "Ik weet echt niet meer hoe. Dat zegt genoeg. Ik zat volledig à bloc. Het was een keiharde wedstrijd en op het einde hebben de sterksten gewonnen." Toch sloten onze landgenoten op een positieve manier af, met een pluim voor Belgian Cycling. "Binnen Belgian Cycling zijn de juiste mensen op de juiste plaats gezet en dat heeft geresulteerd in mooie resultaten. Het is jammer dat we het nu niet kunnen bevestigen, maar ik ben ervan overtuigd dat er nog mooie dingen zullen aankomen", besloot De Vylder hoopvol.