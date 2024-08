Zeker 10 kanshebbers voor 3 medailles: deze duo's moeten De Vylder en Van den Bossche bekampen in de ploegkoers

Fabio Van den Bossche heeft zijn olympische medaille al gepakt. Vanavond (vanaf 17.59 uur) kan hij daar nog eentje bij doen in de koppelkoers, samen met Lindsay De Vylder. Kanshebber voor de medailles zijn ze zeker, maar effectief eremetaal pakken wordt niet eenvoudig in een deelnemersveld om je vingers bij af te likken.

En er zijn nog enkele deelnemers met regenboogtruien in hun kast, maar die behaalden ze met andere partners.

Zo is er Michael Mørkøv, die drie keer wereldkampioen werd én de titelverdediger is in dit nummer. In Tokio won hij met Lasse Norman Hansen. Nu is de jongere Niklas Larsen zijn partner.

Naast Denemarken is er ook Frankrijk, met man-in-vorm Benjamin Thomas. Hij kroonde zich tot olympisch kampioen omnium en is tweevoudig wereldkampioen ploegkoers. Met Thomas Boudat reed hij wel nog niet veel koppelkoersen.

Spanje is geen topfavoriet, maar ook Albert Torres mag zich ex-wereldkampioen noemen. Samen met Sebastian Mora, zijn partner vanavond, pakte hij ook al drie Europese titels. Rekening mee houden!