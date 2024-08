Vreemd manoeuvre met grote gevolgen: deze "debiele actie" levert Nederlands duo declassering op in ploegkoers

Een moment van concentratieverlies of een smerige actie? Jan-Willem van Schip veroorzaakte in de puntenkoers een valpartij nadat hij (onbewust?) een kopper uitdeelde aan Oliver Wood. "Echt een debiele actie", oordeelde Thijs Zonneveld. Ook de jury greep achteraf in: het Nederlandse duo werd gedeclasseerd.

"Op dat moment rijdt Jan-Willem aan 60 km per uur, de Brit rijdt de helft zo snel", biedt Belgische baanwielrenner Jules Hesters nuance. "Zijn inhaalactie, met neerwaartse stuurbeweging, is standaard. Een ongelukkige samenloop van omstandigheden."

Wat volgde: een stevige val en einde hoop op een goed resultaat voor de Britten in de puntenkoers. Dus rest de vraag: was de kopstoot een bewuste actie?

Het oordeel van wielerjournalist Thijs Zonneveld is niet mals voor de actie van zijn landgenoot Jan-Willem van Schip. Aan hoge snelheid komt hij met zijn helm in contact met die van de Brit Oliver Wood.

Een magere troost voor Woods zelf, die ook niet begreep waarom die actie nodig was. "Ik voelde me een crash test dummy", hijgt hij na. "Ik heb echt geen idee wat zijn bedoeling was. Van Schip raakte me zo hard, maar ik ben oké. Het is niet mijn eerste tuimeling."

Ook Sir Chris Hoy, die commentaar voorzag bij de BBC, is de mening toegedaan dat het "duidelijk" de fout van de Nederlander was.



"Van Schip heeft die bocht verkeerd ingeschat. Hij deelde absoluut een tik met zijn hoofd uit. Het zou me niet verbazen mocht Wood er nog een lichte hersenschudding aan overhouden."

"Zijn lichaam verwacht het ook niet om op zo'n moment nog een klap te incasseren", besluit de Britse commentator. "Ik had echt met hem te doen."