BRONS voor Fabio Van den Bossche in het omnium! Pistier bezorgt België een 6e medaille na een thriller in de puntenkoers

do 8 augustus 2024 20:04

De zesde Belgische medaille in Parijs is binnen! Een ijzersterke Fabio Van den Bossche heeft brons veroverd in het omnium. In een razendspannende puntenkoers moest de Gentenaar tot de allerlaatste ronde knokken om eremetaal uit de brand te slepen. Met succes.

Fabio Van den Bossche leidt na driekwart omnium

Aan medaillekandidaten geen gebrek in het bijzonder sterkbezette olympische koninginnennummer op de Parijse piste. Belgische vertegenwoordiger Fabio Van den Bossche moest afrekenen met heel wat grote namen in het omnium.



Maar op zijn 23e bleek onze landgenoot meer dan zijn mannetje te kunnen staan. In het eerste onderdeel, de scratch, nam Van den Bossche een vliegende start.



Hij schoof alert mee met topfavoriet Benjamin Thomas en pakte een bonusronde op de rest van het pak. En die goede lijn trok hij meteen door in het tweede onderdeel, de temporace. Daar pakte Van den Bossche, deze keer in zijn eentje, een bonusronde op de concurrentie. Die riante voorsprong zou hij niet meer weggeven en zo hadden we een Belgische leider halverwege het omnium. Die leidersplek stond Van den Bossche niet af in het derde onderdeel, de afvalling. Daar moest hij als zesde de piste verlaten, wel een pak later dan heel wat andere medaillejagers. Al liep naaste belager Thomas weer wat in op Van den Bossche.

Bijzonder knap brons bij olympisch debuut

Zoals altijd moest de puntenkoers voor de apotheose van het omnium zorgen. Een garantie op spanning en die kregen we ook op de piste van Saint-Quentin-en-Yvelines. In de sprints om de punten mengde leider Van den Bossche zich daar niet, waardoor hij alles op rondegewin zette voor zijn oogst. En oogsten deed hij.



Samen met Thomas, de Portugees Iúri Leitão en de Nieuw-Zeelander Aaron Gate wierp de Belg zich helemaal op als medaillekandidaat met andermaal een bonusronde. Brons leek vrijwel zeker nu.



Meer zat er niet in na de dubbele ronde die Thomas en Leitao pakten, waardoor het duo buiten schot kwam voor Van den Bossche. De focus ging volledig naar het brons verdedigen op Gate.



Dat deed Van den Bossche met verve. Het was uiteindelijk nog de Spanjaard Torres die hem het dichtst kwam bedreigen in de slotsprint, maar ook hij kwam een handvol punten te kort. Met een fameuze inspanning in de slotrondes hield onze landgenoot het vol. Belgisch brons op de piste dankzij Fabio Van den Bossche! Thuisrijder Thomas bracht de Fransen in extase met goud, ondanks een val tijdens de puntenkoers. Zilver was voor Leitao, de wereldkampioen in het omnium.