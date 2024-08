Veel wegervaring en karrenvracht aan medailles: dit is de concurrentie van Fabio Van den Bossche in het omnium

do 8 augustus 2024 14:52

"Een outsider voor de medailles", klonk het in het Belgisch kamp toen het over het omnium ging. Ons land stuurt Fabio Van den Bossche naar de vierkamp op de piste. Het podium halen wordt zeker niet makkelijk, want er staan heel wat renners aan de start met een stevig palmares op de baan (en de weg). We stellen ze even kort aan je voor.

3 rassprinters

Maar liefst 7 WorldTour-renners staan om 17 uur aan de start van de scratch, het eerste onderdeel van het omnium. Daar horen wegcoureurs als Aaron Gate, Iuri Leitao en Jan-Willem van Schip nog niet bij. Sam Welsford, Elia Viviani en Fernando Gaviria zijn vaste klanten in massasprints op de weg. Die snelheid hebben ze uiteraard ook in de velodroom. Viviani is drievoudig Europees kampioen in deze 'vierkamp' en de bronzenmedaillewinnaar in Tokio. De laatste jaren viel dat succes wel wat tegen. Zijn laatste omnium-hoogtepunt was WK-brons in 2021. Bij Gaviria ligt de focus iets minder op de piste. Hij heeft wel drie wereldtitels in het omnium, maar de laatste dateert al van 2016. Hoe goed is zijn pistetechniek nog? Die vraag kunnen we ons ook stellen bij Welsford. Op de weg flitst hij zonder constante, woensdag pakte hij goud met de Australische achtervolgingsploeg.

Mag Elia Viviani straks opnieuw vieren met de Italiaanse tricolore?

Bekend op de weg, succesvol op de piste

Als huidig Europees kampioen omnium is Ethan Hayter een van de topfavorieten. De Brit zoekt wat naar zichzelf op de weg, maar de overdekte ovaal ligt hem beter. Hij is ook nog eens viervoudig wereldkampioen, in allerlei disciplines. Hayter nam de sterrentrui over van Benjamin Thomas. De Franse hardrijder is een vaste waarde op de pistekampioenschappen. Het thuispubliek moet hem een boost geven vandaag. Nog een WorldTour-renner in dit deelnemersveld is Albert Torres, een Spanjaard van Movistar. Ook hij is een gewezen Europees kampioen in het omnium. Het palmares van Fabio Van den Bossche is iets beperkter. Er hangen wel al 3 EK-medailles en 3 WK-medailles in zijn kast. Schrijf hem dus niet af.

Fabio Van den Bossche pakte dit jaar omniumbrons op het EK.

Heel breed veld

Er zijn meer namen die je misschien wel kent van wegwedstrijden. Dan denken we onder meer aan Jan-Willem van Schip. Twee keer finishte hij op het WK-podium in het omnium, al maakt hij vaak nóg meer indruk in de koppelkoers. Maar met de Nederlander weet je nooit. Dan zouden we nog bijna Iúri Leitão vergeten. De Portugees mag zich op dit moment wereldkampioen omnium noemen. De renner van Caja Rural kan zomaar op het podium staan. Andere mannen om in de gaten te houden zijn ex-wereldkampioen Aaron Gate, voormalig Europees kampioen Alan Banaszek, Niklas Larsen (EK-zilver dit jaar) en de gevaarlijke Canadees Dylan Bibic. Je leest het, er zijn zeker 10 kandidaten voor het podium. Het belooft een stevig gevecht te worden voor Van den Bossche om België eremetaal te bezorgen.

