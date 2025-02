Lindsay De Vylder komt net tekort voor de medailles in omnium, wereldrecords en spanning kleuren EK-avond

Dag 4 zit erop

België blijft voorlopig steken op drie medailles op het EK baanwielrennen in eigen land. Lindsay De Vylder snuffelde aan nummer 4, maar de wereldkampioen omnium reed iets te vaak achter de feiten aan. Een mindere afvallingskoers bracht hem zuur op.



Drie jonge Belgische rensters hebben zich getoond aan het grote publiek. De 18-jarige Luca Vierstraete (9e) was sterk in de individuele achtervolging, Marith Vanhove (7e) verbeterde haar Belgische record op de kilometer en Lani Wittevrongel (11e) pikte puntjes mee in de puntenkoers.



Op de slotdag krijgen we twee ploegkoersen en twee keirinfinales. Vanuit Belgisch oogpunt is het vooral uitkijken naar de madison, waar er medaillekansen zijn.