Baanwielrenners beginnen maandag aan hun Spelen met ambitie: "We steken het niet onder stoelen of banken"

vr 2 augustus 2024 17:24

Vanaf maandag is het de beurt aan de baanwielrenners om hun stalen ros los te laten op de Olympische Spelen. Met maar liefst 9 atleten is ons land goed vertegenwoordigd in de Vélodrome Nationale in Saint-Quentin-en-Yvelines. Robbe Ghys en Linday De Vylder mikken op het hoogste in de ploegkoers en ook Fabio Van den Bossche is een outsider voor eremetaal. "Ik moet daarin geloven."

Bestaande uit een gezonde mix van jong geweld en ervaring zijn de Belgische baanwielrenners, met uitzondering van Lotte Kopecky, neergestreken in de Vélodrome Nationale buiten Parijs. Voor Robbe Ghys en Lindsay De Vylder worden het de eerste Spelen als duo in de ploegkoers. "Ik kijk er enorm naar uit", aldus De Vylder, die aan zijn eerste Spelen zal beginnen. "De stress die de Spelen met zich meebrengen, is toch totaal iets anders dan op de andere kampioenschappen." Met of zonder stress, Ghys en De Vylder behoren tot de wereldtop in de ploegkoers en gaan de favorietenrol niet uit de weg. "We steken het niet onder stoelen of banken. We zijn hier om een medaille te halen, liefst goud." "Maar we zijn ons ook zeer bewust dat de top zeer breed is en dat het ook een 6e of 7e plek kan worden", is het duo meteen realistisch.

Het is niet makkelijk geweest de afgelopen weken. Robbe Ghys

Het baankoppel won dit voorjaar nog de ploegkoers op de Nations Cup in Milton en heeft met Ghys een pistier in de gelederen die weet wat het is om voor de medailles te strijden op de Spelen (Ghys werd met Kenny De Ketele 4e in Tokio, red.)

Al heerst er nog wat onzekerheid rond Ghys na een zware Tour: "Die is nog niet helemaal verteerd. Ik heb nog niet kunnen leveren wat ik gehoopt had. Het is niet makkelijk geweest de afgelopen weken, maar ik probeer in de best mogelijke vorm aan de start te staan maandag."

Want maandag moeten Ghys en De Vylder al vol aan de bak in de ploegenachtervolging, samen met Tuur Dens en Fabio Van den Bossche.

Onuitgegeven viertal

Volgens het olympisch reglement moeten de renners die de ploegkoers en het omnium rijden namelijk ook meedoen aan de ploegenachtervolging. Dat betekent dat Ghys en Van den Bossche een plekje krijgen in het viertal. Een gemengd gevoel voor vaste waarden Tuur Dens en Lindsay De Vylder. "Het is toch een beetje vervelend, want je werkt daar als groep naartoe", aldus De Vylder.

Dat de focus op de ploegkoers en het omnium ligt, begrijpt iedereen bij ons. Tuur Dens

"Mocht ik in de positie van Ghys en Van den Bossche zitten, zou ik exact hetzelfde doen", realiseert Tuur Dens zich. "Die jongens kunnen hier medailles winnen. Dat de focus op de ploegkoers en het omnium ligt, begrijpt iedereen bij ons."

"Niemand heeft daar vreemde gevoelens over. Het syteem is nu eenmaal zo en we moeten ons daar bij neerleggen. Ik ben blij dat ik de Spelen wel gehaald heb." De ambitie voor de ploegenachtervolging is dan ook geen medaille: "Veel beter doen dan de 10e plaats gaat moeilijk worden, want we hebben ons als 10e gekwalificeerd. Een plaats in de top 8 zou heel mooi zijn."

Outsider

Wie niet tevreden zal zijn met enkel een plaats in de top 8, is Fabio Van den Bossche. Ook voor hem zijn het de eerste Spelen, maar onze landgenoot lijkt niet onder de indruk. "Het valt allemaal mee tot nu toe. Qua druk voel ik weinig verschil met andere kamioenschappen." Onze landgenoot werd door bondscoach Kenny De Ketele naar voren geschoven als een outsider voor een medaille in het omnium. "Ik moet daar ook in geloven. Mijn laatste omniums waren allemaal goed. Op de Spelen zullen er natuurlijk wel wat toppers bijkomen. Maar het blijft een omnium en daarin is alles mogelijk." Een uitdaging voor Van den Bossche die daarvoor langs kleppers als Aaron Gate, Ethan Hayter, Elia Viviani en thuisrijder Benjamin Thomas moet.

programma Robbe Ghys (Paris 2024) maandag 5 augustus ploegenachtervolging kwalificaties 17.27 uur liveblog dinsdag 6 augustus ploegenachtervolging ronde 1 19.14 uur liveblog woensdag 7 augustus ploegenachtervolging finales (evt) 18.04 uur liveblog zaterdag 10 augustus ploegkoers finale (evt) 17.59 uur liveblog

programma Lindsay De Vylder (Paris 2024) maandag 5 augustus ploegenachtervolging kwalificaties 17.27 uur liveblog dinsdag 6 augustus ploegenachtervolging ronde 1 19.14 uur liveblog woensdag 7 augustus ploegenachtervolging finales (evt) 18.04 uur liveblog zaterdag 10 augustus ploegkoers finale (evt) 17.59 uur liveblog

programma Fabio Van den Bossche (Paris 2024) maandag 5 augustus ploegenachtervolging kwalificaties 17.27 uur liveblog dinsdag 6 augustus ploegenachtervolging ronde 1 19.14 uur liveblog woensdag 7 augustus ploegenachtervolging finales (evt) 18.04 uur liveblog donderdag 8 augustus omnium 17.00 uur liveblog