De dag en de glimlach van haar leven: Arnaud De Lie maakt toeschouwer dolgelukkig met bidon

Het is al eens anders geweest (denk aan de GP Samyn van vorig jaar), maar een mechanisch defect in deze Omloop Het Nieuwsblad kon Arnaud De Lie niet uit zijn lood slaan. De Lie zette voet aan de grond op 65 km van de finish en werd volop bewonderd door een toeschouwer. Een foto nemen, daar is de vrouw in kwestie niet in geslaagd, maar ze werd wel beloond met een drinkbus van de Belgische kampioen.