Eerste goud voor België op het WK baanwielrennen dankzij fenomenale Lindsay De Vylder in het omnium

Op de voorlaatste dag van het WK baanwielrennen in Denemarken heeft België dankzij Lindsay De Vylder een eerste gouden medaille veroverd. In het omnium versmachtte en verraste hij de tegenstand in de afsluitende puntenkoers. Eerder op de avond werden Katrijn De Clercq en Hélène Hesters 8e in de ploegkoers.

Een gouden medaille die voor iedereen als een verrassing kwam, ook voor Lindsay De Vylder zelf. Maar o zo mooi!

Na constante uitslagen in de scratch, temporace en afvalling was alles nog mogelijk voor onze landgenoot in de afsluitende puntenkoers van het omnium.

Dankzij liefst drie bonusrondes schoof De Vylder op van de vijfde plaats naar een afgetekende koppositie. En nog was zijn bobijntje niet af. In het slot reed de Belg perfect op het wiel van zijn Italiaanse concurrent Simone Consonni.

In de slotronde besefte De Vylder dat het binnen was. Zijn tranen vloeiden rijkelijk na een fenomenale stunt: WK-goud in het omnium, als eerste Belg ooit.