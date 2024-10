Kenny De Ketele stopt "om persoonlijke redenen" als bondscoach van Belgische baanwielrenners

"Op die manier komt de verdere uitbouw van een sterke toekomstvisie voor het pisteproject richting Olympische Spelen van 2028 niet in het gedrang", besluit Belgian Cycling.

"In nauwe samenwerking met het coachteam, maar ook met Cycling Vlaanderen zal Belgian Cycling de komende weken werk maken van de opvolging van Kenny", klinkt het in een mededeling van Belgian Cycling.

Net voor het WK baanwielrennen in het Deense Ballerup van volgende week komt er verrassend nieuws van op de piste. Kenny De Ketele legt zijn rol als bondscoach van de Belgische baanwielrenners neer.

De Ketele startte als pistebondscoach bij de junioren en combineerde die functie aanvankelijk met zijn actieve loopbaan als renner.

De Oost-Vlaming kroonde zich tijdens zijn carrière onder meer tot wereldkampioen in de ploegkoers en vicewereldkampioen in de puntenkoers. Verder behaalde hij nog vier bronzen WK-medailles, vijf Europese titels op de piste en 21 zeges in zesdaagses.

Na het einde van zijn wielercarrière in 2021 ondersteunde hij vanaf 2022 de Nieuw-Zeelandse hoofdcoach Tim Carswell bij de Belgische baanwielrenners.

"Kenny onderscheidde zich in deze structuur vooral omwille van zijn technische en tactische ervaring, alsook de sterke coaching voor de groepsnummers op de piste", klinkt het in de mededeling van Belgian Cycling.