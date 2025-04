John van den Brom kenschetst Leo Beenhakker: "Hij kon als geen ander vedetten om zijn vinger winden"

Een belangrijke troef van Beenhakker was ook zijn humor. "Dat was ongekend", herinnert Van den Brom zich. "Hij kon heel goed op het juiste moment de juiste dingen zeggen."

"Ik heb zelf ook altijd een goeie band gehad met hem, zeker in Turkije. Want in het buitenland heb je toch altijd een specialere band met de trainer als je uit hetzelfde land komt."

"Op die manier heb ik hem leren kennen als een goed mens, maar ook een warme persoonlijkheid."

Toch mag ook zijn palmares er zijn. "Hij is de enige coach die ooit kampioen is geworden met zowel Ajax als Feyenoord. Maar zijn mooiste periode was zonder twijfel bij Real. We mogen er als collega's trots op zijn dat we dit soort grote trainers hebben gehad in Nederland."