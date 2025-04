Lotte Kopecky heeft gewilde foto te pakken na "gekke race": "Betekent meer voor mij dan die derde zege"

De spierballen even laten rollen. Met een machtige sprint heeft Lotte Kopecky de Ronde van Vlaanderen voor de derde keer op haar naam geschreven. De wereldkampioene is nu alleen recordhoudster. "Het betekent meer voor mij dat ik kan winnen in de witte trui en witte broek dan die derde keer."

Na een jaartje zonder overwinning in de Ronde van Vlaanderen heeft Lotte Kopecky voor de derde keer in vier jaar de Ronde gewonnen. Voor Kopecky was het de eerste overwinning dit seizoen.



"Ik voel me goed. Het was een gekke race met veel valpartijen in het begin. Het was heel nerveus en ik had geen goede benen in het begin", vertelde Kopecky meteen na de finish.



Kopecky bleef kalm en na een paar beklimmingen werden de benen beter en beter. "Dan weet ik dat ik een goed eindschot heb en toen we met vier waren, was ik vol vertrouwen. Na twee uur voelde ik me goed, vanaf dan veel beter dan woensdag. En met de ploeg hebben we een heel goede race gereden."



"Wat het cruciale moment was? Mentaal was dat de Kruisberg waar ik voelde dat de groep meer en meer uitgedund was. En toen we met vier na de Kwaremont waren moest ik de Paterberg overleven en dan naar finish rijden. Dan had ik best een goede kans en zo heb ik het uitgevoerd."



Het was geen ingeving van het moment. Lotte Kopecky over overwinningsgebaar

Haar drie medevluchters vielen niet meer aan en wachtten op de sprint. "Het was moeilijk met de tegenwind. Ik moest meteen op het wiel zitten van Niewiadoma en niet twijfelen. Ik bleef strak tegen de ballustrade en mocht de snelheid niet te laag laten zakken. En dan moest ik aanzetten voor zij hun sprint aanzetten."



Voor Kopecky is het een mooie foto. Als wereldkampioene wint ze haar derde Ronde, waardoor ze alleen recordhoudster is. "Dat betekent niet zo heel veel. Ik ben superblij dat ik vandaag kon winnen in de witte trui en witte broek. Dat betekent meer voor mij dan die derde keer."



En dan nog even over dat overwinningsgebaar. Kopecky liet ostentatief haar spierballen zien. "Dat was geen ingeving van het moment. Ik had er over nagedacht. Het komt omdat ik een heel sterke biceps heb", lachte Kopecky.



Op Instagram stond al een foto online van voor de koers waarop ploegmate Anna van der Breggen in de bus met hetzelfde gebaar poseerde voor een poster met de woorden "We can do it!"



En of Kopecky het kan.

"Geen fijn gevoel na woensdag"