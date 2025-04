3 recordhouders over missie van Mathieu van der Poel: "Hij verdient het, maar er moet iets zijn waarom die 4e zege zo moeilijk is"

"Het zou gek zijn als Mathieu dat Ronde-record niet pakt. Is het niet zondag, dan heeft hij nog enkele kansen de komende jaren."

"Al lijkt er wel een reden te zijn dat het zo moeilijk is om de Ronde een 4e keer te winnen, maar ik ken die reden niet."

"Zelf heb ik nooit wakker gelegen van records in klassiekers toen ik nog renner was. Het was nooit mijn ambitie om bovenaan in die lijstjes te staan."

"Maar ik had wel elk jaar de ambitie om die koersen opnieuw te winnen en dan kom je automatisch bovenaan in die lijstjes."

"Ik denk dat Mathieu ook niet wakker ligt van die records. Ik had ook 4, 5 of zelfs 6 keer de Ronde kunnen winnen. Maar het is nu niet zo."

"In een carrière win en verlies je. Mathieu zal ook nog Rondes verliezen. Maar het kan ook zijn dat hij er 5 of 6 wint."