Trainer AC Milan geeft daags voor "belangrijk duel" tegen Club Brugge droogweg zijn basiself mee

Milan-coach geeft nu al elftal prijs

Coach Paulo Fonseca ziet zijn team voor "geen beslissend maar wel een heel belangrijk duel" staan in de Champions League.





"We speelden al tegen twee van de sterkste teams in Europa. Tegen Liverpool kenden we veel problemen, tegen Bayer lieten we tekenen van beterschap zien. We willen stappen voorwaarts blijven zetten. Morgen hebben we een moeilijke wedstrijd tegen een sterk team. We moeten winnen als we vooruit willen."





Heel wat Italiaanse journalisten waren geïnteresseerd in zijn basiself. Dat gaf de T1 dan ook doodleuk: "Maignan, Emerson, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez, Fofana, Loftus-Cheek, Reijnders, Leão, Pulisic en Morata zullen spelen."