Nicky Hayen was "verwonderd" na rood voor aangeslagen Onyedika, maar beseft: "Dit soort fouten moet eruit"

di 22 oktober 2024 19:37

Het is niet de week van Raphael Onyedika. Na een flauwe prestatie in Westerlo kroonde de middenvelder zich tot anti-held in Milaan met een rode kaart na een stevige tackle. Trainer Nicky Hayen nam de Nigeriaan in bescherming, maar besefte ook: "Dit soort fouten moet eruit."

Raphael Onyedika en rood in een cruciale Europese match: klinkt het vertrouwd in de oren?



Begin mei moest de middenvelder in de halve finale van de Conference League tegen Fiorentina naar de kant na een ongelukkige dubbele gele kaart. En ook in zijn volgende duel op Italiaanse bodem haalde Onyedika het einde van de wedstrijd niet. Enkele tellen na de openingsgoal van de thuisploeg ging de Nigeriaan stevig door op de enkel van Tijjani Reijnders.

Op aangeven van de VAR mocht Onyedika gaan douchen. Terecht of niet? Daarover waren de meningen na afloop verdeeld.



"Het was heel ongelukkig", oordeelde ploegmaat Ardon Jashari na afloop. "Het leek een 50/50-fase, waarbij beide spelers voor de bal wilden gaan. Dan is deze uitkomst bijzonder ongelukkig voor Raphael." Ook trainer Nicky Hayen vond niet dat Onyedika overduidelijk de fout fout maakte. "Het was hard tegen hard. Weet je dat de vierde ref zelfs kwam kijken of het geen rood was voor Milan? Dus natuurlijk waren wij dan verwonderd dat Raphael rood kreeg. Ik denk dat we daar dus van pech kunnen spreken - en helaas viel de beslissing in ons nadeel."

We zullen een oplossing proberen zoeken, maar dit soort fouten gaan er wel uit moeten bij Raphael.