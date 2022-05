Clement na Frans sprookje zonder happy end: "Fierheid overheerst, volgend jaar opnieuw ambitieus"

Een domper op de feestvreugde in Monaco. Philippe Clement maakte de afgelopen maanden indruk met "zijn" Monaco. De ex-trainer van onder andere Club Brugge en KRC Genk stuwde zijn ploeg in een mum van tijd van de 8e naar de 2e plaats in Ligue 1. "De spelers en de club zijn meteen meegegaan in mijn verhaal", vertelde Clement - die gisteren het happy end van zijn verhaal in rook zag opgaan.

Philippe Clement is met Monaco op 10 seconden van de tweede plaats in Ligue 1 gestrand. In de absolute slotfase slikte het nog een tegentreffer tegen Lens, zo greep Monaco ook net naast een rechtstreeks Champions Leagueticket.

“Het komt hard aan", vertelde Clement na afloop. "Vandaag misten we gewoon wat ervaring. Iets waar we heel hard aan werken met onze jonge spelers. Toch overheerst er nu vooral al een gevoel van fierheid op mijn spelers."

De spelers en de club zijn vanaf het begin meegegaan in het verhaal dat ik hier wou schrijven Philippe Clement, AS Monaco

De laatste maanden beleefden Clement en co dan ook een voetbalsprookje in Monaco. Met 27 op 27 katapulteerden Les Rouges et Blancs zich van de 8e naar de 2e plek

“We hebben een ongelooflijk parcours gehad de laatste maanden. De jongens hebben in de tweede ronde het meeste punten gepakt in Frankrijk, zelfs PSG deed het minder goed. Dat is iets waar de spelers fier op mogen zijn."

“Het is ook al heel interessant geweest voor mezelf: een nieuwe club, nieuwe spelers en een nieuwe competitie. Ik ben heel blij dat ik die stap naar hier heb durven zetten. Meteen kon ik hier op heel wat steun rekenen. De spelers en de club zijn vanaf het begin meegegaan in het verhaal dat ik hier wou schrijven."