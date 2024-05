Timmy Simons legt zijn keuze voor Westerlo uit: "Als je kans krijgt om stappen te zetten, moet je die ook proberen te pakken"

do 23 mei 2024 13:08

Timmy Simons neemt de komende twee seizoenen Westerlo onder zijn hoede. De coach promoveerde met Dender naar eerste klasse, maar kiest dus voor een nieuw avontuur: "Westerlo is enorm gegroeid met de nodige ambitie. Al zijn ze ook wel die familiale club gebleven", vertelde hij aan onze redactie.

Timmy Simons verklaart zijn keuze voor Westerlo: "Ik heb altijd goede herinneringen gehad aan die club. Alhoewel als speler minder goeie herinneringen", lacht hij.



"Naar het "Kuipke" trekken als tegenstander was nooit plezant. Dat is me altijd bijgebleven."



"Het is een fantastische club. Ik heb de accommodaties kunnen bezoeken, dit is een heel ander Westerlo dan x-aantal jaren geleden. De eigenaars hebben enorm veel geïnvesteerd in de infrastructuur. De club is echt wel gegroeid."



"Ze zijn die familiale club gebleven, maar wel met de nodige, gezonde ambitie. Dat sprak me echt aan."



Ook de ligging speelde een rol: "Het is in de regio waar ik opgegroeid ben, het is niet zo ver van mijn ouderlijk huis." Simons is afkomstig van buurgemeente Ramsel.



"Ik ben blij dat ik deze stap heb kunnen zetten."



Ik heb ambitie en ga voor het hoogst haalbare op dat moment. Timmy Simons

Hij gaat dus niet de vruchten plukken van zijn werk bij Dender, dat hij met een tweede plaats in de Challenger Pro League naar de Jupiler Pro League loodste. Was het niet lastig om hen op dit moment te verlaten?



"Ik wil iedereen bij Dender bedanken voor de goede samenwerking. Wat we dit seizoen met z'n allen gepresteerd hebben... Ik bedoel het echt "met z'n allen": je kan dit niet alleen als team, als speler of als staf. Je hebt iedereen nodig om dit te verwezenlijken."



"Ik wil ook de supporters bedanken, want die hebben ons echt vooruit gestuwd. Dat is een cliché, maar als je ziet wat er de laatste maanden door hen is teweeggebracht. Dat is ongelooflijk geweldig geweest."



"Ik zeg niet dat het een mirakel was, maar ik denk niet dat iemand deze prestaties verwacht had. Dat is leuk om op terug te kijken, maar je weet ook dat je in het voetbal na 2 of 3 nederlagen soms de pineut bent als coach."



"Als je aan de andere kant de kans krijgt om stappen te zetten, dan moet je die ook proberen te pakken."



"Ik houd wel van een beetje druk"

"Ik houd wel van een beetje druk"

Van tweede naar eerste klasse, van Dender naar het ambitieuze Westerlo, dat hem aankondigde als een van de meest veelbelovende coaches. De druk zal anders zijn. "Op zich is dat geen probleem. Ik ben iemand die de lat voor zichzelf ook redelijk hoog legt. Ik wil de druk bij de andere jongens wel proberen af te houden."



"Ik heb ambitie en ga voor het hoogst haalbare op dat moment. Het is elke dag presteren. Als coach, als speler, als medewerker van een club... je moet elke dag presteren."



"Het verleden telt helemaal niet meer. Dat is de mindset. Ik ga het positief benaderen. Ik hou wel van een beetje druk, dat is geen probleem."