Westerlo verwelkomt Timmy Simons als T1: "Een van de meest veelbelovende coaches"

Timmy Simons (47) gaat niet bij promovendus Dender aan de slag in de Jupiler Pro League, wel bij Westerlo. Hij tekent een contract voor twee seizoenen in de Kempen.

Dat Timmy Simons volgend seizoen opnieuw aan de slag ging in de Jupiler Pro League, was al een maand duidelijk. Zijn club Dender verzekerde zich voor het eerst sinds 2009 van een plekje in de hoogste klasse.

Simons gaat het avontuur evenwel niet aan bij de promovendus, wel bij Westerlo. In de Kempen zochten ze een opvolger voor Rik De Mil, die werd ontslagen na de soap tegen KRC Genk. Bart Goor nam er de honneurs waar als interim-coach.

In Westerlo lag een contract voor twee seizoenen klaar voor de 47-jarige Simons. Het wordt zijn derde opdracht als hoofdcoach na Zulte Waregem en Dender.

"Met Timmy halen we één van de meest veelbelovende coaches in huis", klinkt het trots bij CEO Wim Van Hove.

Als speler kende Simons een rijkgevulde carrière bij Lommel (1998-2000), Club Brugge (2000-2005), het Nederlandse PSV (2005-2010), het Duitse Nürnberg (2010-2013) en opnieuw Club Brugge (2013-2018). Hij pakte als speler 7 titels, 4 in België en 3 in Nederland.