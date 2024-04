Dender keert na 15 jaar terug naar eerste klasse met klinkende zege: "Konden we alleen maar van dromen"

Opnieuw Nsimba legde de eindstand kort na rust vast. Een blauwe rookbom ontplofte zo'n halfuur later: voor het eerst sinds 2009 speelt Dender in eerste klasse.

M'barki opende de score en liet zo alle spanning van de lichamen glijden. Wanneer spitsbroer Nsimba ook aan het scoren ging, was het promotiefeestje al ingezet.

De bezoekers moesten grote kansen toestaan in het openingskwartier, maar afwerken lukte niet. Gelukkig voor de nummer 2 in de Challenger Pro League lukte dat wel aan de andere kant.

Promotiestress voelden Timmy Simons en zijn ploeg zeker in Francs Borains.

"Dit is schitterend, hè!", zegt de T1 met tranen in zijn ogen. "Ik zie alleen maar blije gezichten. Daar doe ik het voor. Dit is het leukste moment van het seizoen."

"Als je ziet hoeveel mensen hier aanwezig zijn om de ploeg te steunen ... Daar konden we in het begin van het seizoen alleen maar van dromen."



"We hebben gepiekt naar het slot. Dat door keihard te werken en te knokken. De jongens zijn meegegaan in ons fysieke verhaal", vertelt Simons over de metamorfose.



Is Dender klaar voor de Jupiler Pro League? "Ik ga wederom elke wedstrijd te proberen winnen, eerste of tweede klasse maakt niet uit."

Zorgen voor later! Eerst volgt een feestje. "Ik durf het niet in te schatten, maar ik denk dat het een hele lange feestnacht wordt", lacht Simons.