Een klein laagje roest na de interlandbreak? Simon Mignolet stond vroeg in de wedstrijd tegen KV Kortrijk in het oog van de storm. De doelman van Club Brugge schatte een ingreep helemaal verkeerd in en raakte El Idrissy net buiten de zestien met een stevige charge. Mignolet kreeg geel, de thuisploeg een vrije trap. De juiste beslissing? Oordeel vooral zelf.