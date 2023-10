Ons panel keek in zijn glazen bol en verwacht een verrassende kampioen, plus één zekere zakker

Op de vraag wie kampioen wordt, krijgen KAA Gent én Union telkens 4 van de 16 streepjes achter de naam. Onder meer de fan van Club Brugge schat de titelkansen van beide ploegen hoger in die dan van blauw-zwart: "Ik denk niet dat Club nu sterk genoeg is om én voor Gent, én voor Union te eindigen", klinkt het.

Er is meer eensgezindheid over wie straks bij de laatste vier eindigt (en dus play-downs wacht).



Alle zestien fans menen dat KV Kortrijk straks sowieso mee onder de rode streep staat.

Kortrijk-fan Arne Vossaert houdt er toch de moed in: "De play-downs ontlopen wordt aartsmoeilijk, maar we leven in hoop en gaan uit van een positief scenario."

Ook in Eupen (14 van de 16) en Westerlo (13 van de 16) is er weinig geloof.

Meer dan de helft van de respondenten ziet OH Leuven eveneens als een grote degradatiekandidaat.