De ultieme analyse van de 16 eersteklassers door hun eigen fans: wat is het rapport na tien speeldagen?

Geen kritischere analist dan een eigen fan. En dus hervatten we de Jupiler Pro League met een tussentijds rapport van alle eersteklassers, opgemaakt door een trouwe supporter. Wat waren de plus- en minpunten tijdens het eerste deel van de competitie? En wat worden de ambities straks?

Juan Benjumea - woont net naast het stadion van Anderlecht, maar werd verliefd op Union

Punt op 10 voor start

"9 op 10. Een betere start dan vorig jaar (+3 punten), goede resultaten tegen ploegen bovenaan, leuk voetbal met veel goals. Hadden we eindelijk kunnen winnen uit op Mechelen dan was het 10 op 10."

Wat is de grote sterkte van jouw club?

"Een diepe en slim gebouwde kern met weinig kwaliteitsverschil onderling en een coach die dat beseft en nu al alle spelers inzet en slim roteert."

Wat is de grote zwakte van jouw club?

"Risicovolle aanvallende tactiek waardoor wij iets te veel goals tegen krijgen, zolang we zelf zoveel scoren is dat geen probleem, maar als de machine sputtert …"

Wie heeft de sleutel voor een succesvol seizoen in handen?

"Amoura en Puertas: als ze de leemte van Boniface en Teuma zo goed blijven invullen dan komt het goed."

Welke eindklassering verwacht je?

"Zoals elk seizoen met Union, onmogelijk te weten wat te verwachten dus laten we de dromen erop los: eerste plaats."

Tom De Nijn - jarenlang abonnee

Punt op 10 voor start

"8/10. Met wat geluk en wilskracht kon de club na een geslaagde mercato het seizoen goed starten."

Wat is de grote sterkte van jouw club?

"De defensieve steunpilaar Jan Vertonghen en het middenveld met Leoni en Hazard."

Wat is de grote zwakte van jouw club?

"Duelkracht vooraan en balrecuperatie op het middenveld blijft een kwetsbaar punt, waar Leoni nu gelukkig de bakens verzet."

Wie heeft de sleutel voor een succesvol seizoen in handen?

"De coach moet bewijzen dat hij met deze kern een kampioenenploeg kan maken."

Welke eindklassering verwacht je?

"De eerste plaats. Ik constateer een grote honger bij de spelers en het publiek, Anderlecht gaat sowieso altijd voor de titel."

Daan De Schepper - jarenlang abonnee

Punt op 10 voor start

"8 op 10. Eens niet moeten achtervolgen in combinatie met de nog steeds ongeslagen status doet deugd."

Wat is de grote sterkte van jouw club?

"De eendracht binnen het team. Meer dan de jaren voorheen, lijkt er een echt team tussen de lijnen te staan. Hein stelde zich ook al tactisch flexibel op en dat werd gemakkelijk opgepikt door het team."

Wat is de grote zwakte van jouw club?

"De kern is te smal om op alle fronten een volledig seizoen mee te draaien."

Wie heeft de sleutel voor een succesvol seizoen in handen?

"Sam Baro. Ondanks dat hij vooral nog achter de schermen aan het werk is, staat hij voor een belangrijke wintermercato. We zullen enkele dragende spelers moeten missen door de Africa Cup. Kunnen we een aantal directe versterkingen halen, dan mogen we dromen van iets moois."

Welke eindklassering verwacht je?

"Indien we van blessures gespaard blijven, mogen we een top 3 plaats ambiëren."

Patricia Verstraelen - bijna 10 jaar abonnee

Punt op 10 voor start

"6 op 10. Er zaten een paar onnodige gelijke spelen tussen."

Wat is de grote sterkte van jouw club?

"Zonder twijfel de defensie, dat wordt door iedereen ook beaamd. Daarnaast staat er ook een sterke organisatie en heerst er een goeie mentaliteit."

Wat is de grote zwakte van jouw club?

"We missen wat creativiteit in de aanval, waardoor het scorend vermogen momenteel te laag ligt."

Wie heeft de sleutel voor een succesvol seizoen in handen?

"Vincent Janssen. Als hij in topvorm is, zijn we niet te stoppen."

Welke eindklassering verwacht je?

"Een plekje in de top 4."

Karel De Meester - jarenlang abonnee

Punt op 10 voor start

"Een 6,5 op 10. Het was 7,5 geweest hadden ze zich in één van de topwedstrijden kunnen onderscheiden. Maar zonder de resultaten in de voorrondes tegen Osasuna was een 6 ook mogelijk geweest."

Wat is de grote sterkte van jouw club?

"Bij de individuele klasse van Skov Olsen en Nusa, die zonder dat de ploeg goed moet spelen nog steeds het verschil kunnen maken."

Wat is de grote zwakte van jouw club?

"De fysieke kracht van Club. Het vermogen om een ploeg te domineren in de duels en 90 minuten lang als blok voluit te gaan heb ik nog maar weinig gezien, en de vele blessures helpen daar ook niet aan."

Wie heeft de sleutel voor een succesvol seizoen in handen?

"Dan toch Ronny Deila. Die moet zorgen dat we een heel seizoen lang heel wat wedstrijden kunnen afwerken waar de marges klein zijn. Dat betekent dat er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden en dat iedereen bij de groep betrokken moet blijven, want iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen."

Welke eindklassering verwacht je?

"Een tweede plaats. Ik denk niet dat het nu sterk genoeg is om én voor Gent, én voor Union te eindigen."

Lieke Vande Rostyne - jarenlang abonnee

Punt op 10 voor start

"7 op 10. Cercle begon heel goed aan het seizoen, met mooi voetbal in het systeem dat we gewend waren van vorig jaar. Hierna was er een dipje waar we 0/9 haalden, maar momenteel heb ik wel het gevoel dat we weer uit de put aan het klimmen zijn."

Wat is de grote sterkte van jouw club?

"Het systeem waarin Cercle speelt met hoge pressing en fysiek sterke spelers. Het is voor veel tegenstanders moeilijk om tegen Cercle te spelen, lijkt mij. Dit aangezien we 90 minuten druk kunnen zetten, waardoor we vaak in het slot nog een wedstrijd kunnen beslissen."

Wat is de grote zwakte van jouw club?

"Het typische pressingsysteem van Cercle is volgens mij niet toepasbaar op elke speler, waardoor de voetballende kwaliteiten van spelers zoals Leonardo da Silva op het middenveld er te weinig uitkomen. Dit aangezien de lange bal vertrekt uit de verdediging."

Wie heeft de sleutel voor een succesvol seizoen in handen?

"In eerste instantie denk ik aan onze coach Miron Muslic, die een heel belangrijke invloed heeft. Hij zal de puzzel elke week opnieuw goed moeten leggen om tot succes te komen. Als tweede denk ik ook aan Kevin Denkey, die na 10 speeldagen topschutter is en volgens mij nog veel meer zal scoren."

Welke eindklassering verwacht je?

"Plaats 6. Wanneer elke speler het volledige seizoen het beste van zichzelf geeft, zie ik dit zeker haalbaar."

Tim-Oliver Metz - abonnee en fanpodcast TerrilTalks

Punt op 10 voor start

"6 op 10."

Wat is de grote sterkte van jouw club?

"De veelzijdigheid van de kern. Er kan zonder al te veel kwaliteitsverlies geroteerd en gewisseld worden."

Wat is de grote zwakte van jouw club?

"De inconsistentie. We speelden al te vaak een goede helft gevolgd door een slechte, of vice versa. De karrenvracht aan vermijdbare gelijke spelen toont dit ook aan."

Wie heeft de sleutel voor een succesvol seizoen in handen?

"Ik zou gemakkelijk Bilal El Khannouss kunnen zeggen, maar ik ga toch voor Bryan Heynen. Je merkt dat de cohesie in het team een pak sterker is wanneer hij op het veld staat, zelfs al speelt hij zelf een mindere match."

Welke eindklassering verwacht je?

"De derde plaats."

Angelo Callant - jarenlang abonnee

Punt op 10 voor start

"6,5 op 10. We misten onze start compleet, maar de laatste wedstrijden waren al een pak beter."

Wat is de grote sterkte van jouw club?

"Het sterke centrale duo Vanheusden - Bokadi, met Bodart in topvorm en natuurlijk Alzate in het middenveld."

Wat is de grote zwakte van jouw club?

"Er is te laat kwaliteit ingekocht."

Wie heeft de sleutel voor een succesvol seizoen in handen?

"Het bestuur. Ze moeten durven investeren om Standard naar een hoger niveau te brengen."

Welke eindklassering verwacht je?

"De vijfde plaats."

Jan Moers - abonnee en maker STVV-podcast BINK!

Punt op 10 voor start

"8 op 10 voor de ongeziene kwaliteit van het geleverde spel met veel jeugdige Limburgers/Truienaren in de kern. De vlam slaat weer in de pan op Stayen."

Wat is de grote sterkte van jouw club?

"Het voetballend vermogen van het collectief en de herkenbaarheid voor de supporters, door de vele jongens van de streek in de kern."

Wat is de grote zwakte van jouw club?

"Ongetwijfeld het ontbreken van een scorende spits. Dit heeft ons al flink wat punten gekost."

Wie heeft de sleutel voor een succesvol seizoen in handen?

"Het bestuur dat een herexamen krijgt in de winter om alsnog een scorende spits te vinden."

Welke eindklassering verwacht je?

"Met een achtste plek zouden we hier in Sint-Truiden al heel tevreden zijn en dit moet mogelijk zijn."

Patrick Van Gompel - jarenlang abonnee

Punt op 10 voor start

"Een 7 op 10 op basis van de eerste 10 speeldagen."

Wat is de grote sterkte van jouw club?

"Dat is onze aanval. We zijn er iedere wedstrijd in geslaagd om mintens één doelpunt te maken."

Wat is de grote zwakte van jouw club?

"Dat lijkt mij de verdediging. We slikken te veel tegendoelpunten. De laatste twee speeldagen tegen Union en Charleroi hebben we op het einde van de wedstrijd nog punten laten liggen."

Wie heeft de sleutel voor een succesvol seizoen in handen?

"Er zijn meerdere belangrijke spelers, maar ik zou toch Théo Defourny zeggen. Hij heeft voor ons al heel wat punten gewonnen, bijvoorbeeld tegen Antwerp (0-0) en Gent (1-1)."

Welke eindklassering verwacht je?

"Ik hoop op een 9e of 10e plaats."

Koen Candries - jarenlang abonnee

Punt op 10 voor start

"Een mooie 7 op 10."

Wat is de grote sterkte van jouw club?

"De inzet en het collectief."

Wat is de grote zwakte van jouw club?

"De wisselvalligheid in het uitspelen van hun sterkte."

Wie heeft de sleutel voor een succesvol seizoen in handen?

"Rob Schoofs blijft de draaischijf van onze ploeg."

Welke eindklassering verwacht je?

"Een negende plek."

Ernst Uwe - jarenlang abonnee

Punt op 10 voor start

"Ik geef de ploeg een 7 op 10."

Wat is de grote sterkte van jouw club?

"Het geduld en de rust die rondom de club hangen. Er wordt niet snel gepanikeerd."

Wat is de grote zwakte van jouw club?

"Het kleine budget waar de club het ieder jaar mee moet doen. Ook is de club naar mijn mening te bescheiden. Zo heeft Eupen met 650 jeugdspelers misschien wel de grootste jeugdafdeling van België, maar hierover wordt niets gecommuniceerd."

Wie heeft de sleutel voor een succesvol seizoen in handen?

"Niet één bepaalde speler heeft de sleutel in handen. De ploeg moet het van de collectieve prestaties hebben."

Welke eindklassering verwacht je?

"Eupen zal 12e worden dit seizoen."

Wim Maeyens - Gentenaar met een liefde voor Charleroi

Punt op 10 voor start

"3 op 10. Ik ben het aan de status van Charleroi de voorbije jaren verplicht om hen te buizen. Dit Charleroi heeft een wake-upcall nodig of het zou wel eens verkeerd kunnen aflopen dit seizoen. Ik zie dit jaar minder collectief terug, we spelen trager en missen de efficiëntie die ons in het verleden zo vaak over de streep trok.

Wat is de grote sterkte van jouw club?

"De veerkracht van coach Felice Mazzu. Felice is intussen gepokt en gemazeld in het vak, kent de club door en door & laat zijn kop niet hangen als het minder gaat. Na alles wat er de voorbije jaren gebeurd is bij Union en Anderlecht, is hij bij Charleroi opnieuw thuisgekomen voor een langetermijnverhaal bij de club."

Wat is de grote zwakte van jouw club?

"Het ontbreken van een goaltjesdief. Het is intussen van Shamar Nicholson geleden dat ons team kon rekenen op iemand die garant staat voor een 15-tal doelpunten per seizoen. Oday Dabbagh voert momenteel de interne topschutterslijst aan met 3 doelpunten."

Wie heeft de sleutel voor een succesvol seizoen in handen?

"Mehdi Bayat weet wat hem te wachten staat in de winterstop: het tij keren met een aantal gerichte transfers, in nauwe samenspraak met Felice Mazzu."

Welke eindklassering verwacht je?

"Winst in Play Off 2. We staan op 3 punten van plaats 8 en het is zeker nog niet te laat. Laat ons ambitieus naar de rest van het seizoen kijken, zebra’s zijn een veerkrachtig ras."

Bert Koninckx - jarenlang abonnee in sfeervak K



Punt op 10 voor start

"4 op 10. Na een dramatische seizoensstart met 9 punten uit 10 wedstrijden zou dit cijfer eigenlijk lager moeten liggen. De club is echter groter dan alleen wat op het veld gebeurt: het trouwe supporterslegioen van OHL blijft sfeer maken tijdens de wedstrijden. Dat levert een extra puntje op."

Wat is de grote sterkte van jouw club?

"Spelers van OHL waren zelden gegeerd op de transfermarkt. Eind vorig seizoen kwam hier verandering in met enkele doorgebroken (jeugd)spelers. Ook dit seizoen staan weer enkele beloftevolle jongeren klaar, al dan niet uit eigen jeugdopleiding."

Wat is de grote zwakte van jouw club?

"De vorige coach, Marc Brys, hield heel lang vast aan dezelfde spelers. Nieuwkomers als Ndri en Banzuzi kregen weinig kansen om zich te tonen. We missen ook enkele belangrijke spelers door langdurige blessures. Een ploeg met Maertens en Ricca op volle kracht is altijd beter."

Wie heeft de sleutel voor een succesvol seizoen in handen?

"De nieuwe coach. Hij moet elke speler een eerlijke kans geven om zich te bewijzen. Iedereen start op gelijke voet. Als de nieuwe coach de winnaarsmentaliteit terug in de ploeg kan krijgen, zie ik OHL tijdig uit de gevarenzone komen."

Welke eindklassering verwacht je?

"Elke plaats boven de 13e plaats is voldoende dit jaar. Ik geloof nog steeds dat dit mogelijk is, al zal de ommekeer niet lang meer mogen uitblijven. Een optimistische gok: OHL wordt tiende!"

Siemen De Ceulaer - abonnee

Punt op 10 voor start

"Een 6 op 10."

Wat is de grote sterkte van jouw club?

"De samenhang. Zowel de club, het bestuur, de spelers en zijn supporters zijn ervan overtuigd dat wij ook volgend seizoen in 1A spelen."

Wat is de grote zwakte van jouw club?

"Individuele fouten zorgden voorlopig voor (te) veel tegendoelpunten."

Wie heeft de sleutel voor een succesvol seizoen in handen?

"Een team staat of valt niet met 1 speler. Iedereen moet vechten van minuut 1 tot minuut 90+. Allemaal samen zoals wij zeggen!"

Welke eindklassering verwacht je?

"Plaats 11."

Arne Vossaert - jarenlang abonnee

Punt op 10 voor start

"2 op 10: te veel ontgoochelingen en veel te weinig hoogtepunten. Vooral de afstraffing in Antwerp, het thuisverlies tegen Eupen, de weggegeven zege tegen RSCA in minuut 97 en de 1-0 in Westerlo met afgekeurde goal van Kadri zinderen na."

Wat is de grote sterkte van jouw club?

"Mentaliteit. Iedereen schaart zich achter het motto ‘Kerels geven nooit op’. De fans proberen dit ook over te brengen op de spelersgroep en de technische staf. Het resultaat konden we al zien tijdens de laatste 2 speeldagen, met de eerste overwinning tegen Cercle Brugge en de goede prestatie tegen Westerlo."

Wat is de grote zwakte van jouw club?

"De onzekerheid rond de Maleisische eigenaar Vincent Tan en de overnameperikelen stralen af op de rest van de club. Ook na de vele (laattijdige) transfers kon je niet verwachten dat de ploeg er stond tijdens de eerste speeldagen."

Wie heeft de sleutel voor een succesvol seizoen in handen?

"Glen De Boeck en Abdelkahar Kadri. Met de trainerswissel van vorig seizoen in gedachten (Bernd Storck) hebben de fans het gevoel dat ook dit seizoen met De Boeck de kentering ingezet kan worden. Hij geniet veel steun en als hij onze beste speler Kadri kan laten renderen zoals Storck dat deed, mogen we toch nog iets moois verwachten."

Welke eindklassering verwacht je?