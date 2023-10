Westerlo geeft rode lantaarn door aan KV Kortrijk na eerste zege van het seizoen

Even hing het aan een zijden draadje, maar Westerlo heeft zijn eerste zege van het seizoen beet. Een goal van Daci veranderde het wedstrijdbeeld. Al bibberde de thuisploeg nog in het slot. Kadri scoorde de gelijkmaker, maar werd na een lange VAR-check teruggefloten voor buitenspel. KV Kortrijk is de nieuwe hekkensluiter.