Opsteker voor Club Brugge: Bjorn Meijer scoort twee keer voor Jong Oranje

Club Brugge kon dit seizoen nog geen beroep doen op Bjorn Meijer. De Nederlander kwam op de openingsspeeldag nog wel in actie tegen KV Mechelen, maar was daarna wekenlang op de sukkel met een blessure aan zijn buikspieren.

Begin deze maand maakte Meijer zijn rentree in de Challenger Pro League, maar op het hoogste niveau heeft Club de linksachter nog niet kunnen inzetten.

Gezien de defensieve problemen bij Club klinkt de roep om Meijer de jongste weken steeds luider. Zo wordt gefluisterd dat er misschien centraal in de defensie geëxperimenteerd kan worden met de Nederlander.

Bij Jong Oranje heeft Meijer alleszins goeie signalen uitgestuurd. In een interland tegen Georgië scoorde hij voor de pauze twee keer: een kopbalgoal en een plaatsballetje met zijn rechter.

Er was nog meer goed nieuws voor de Nederlandse connectie in de Jupiler Pro League: Noah Ohio (Standard) was kort na de rust de auteur van de 0-3.