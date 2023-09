El Khannouss en Vanaken houden aangename topper tussen Club Brugge en Genk in evenwicht

Club Brugge - Racing Genk in een notendop:

El Khannouss rondt fabelachtig mooie aanval af

Racing Genk schoot het best uit de startblokken in het Jan Breydelstadion. Fadera bood Zeqiri al na enkele minuten een uitstekende kans op de 0-1 aan, maar de Zwitser liet ze liggen. Aan de overkant overkwam Thiago hetzelfde op aangeven van Odoi, die al vroeg moest invallen voor de geblesseerde Sabbe.



Genk was de betere ploeg en zorgde ook voor de meeste dreiging. Mignolet moest ingrijpen toen Zeqiri vanuit een scherpe hoek uithaalde en tien minuten voor de rust hield de Club-doelman de doorgebroken Fadera met een knappe beenveeg van de 0-1.



Die viel uiteindelijk toch in de extra tijd, na een aanval om duimen en vingers bij af te likken. Munoz ging als een wervelwind tekeer op rechts, Heynen hield als een volleerde dirigent het overzicht met een slim tikje opzij naar El Khannouss en die rondde het ijskoud af.