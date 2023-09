Wouter Vrancken ergert zich aan de zijlijn: "Vanaken, mag die blijven zagen of zo?"

Hans Vanaken gaf achteraf toe dat hij regelmatig de confrontatie opzocht met de scheidsrechter. "Maar dat hoort erbij."

"Ik vond dat hij in de eerste helft dezelfde soort fouten meer in hun voordeel floot. Dan voel je je benadeeld en mag je daar toch iets over zeggen?"

"Daarna heb ik hem nog eens goed teruggepakt door een bal op hem te schieten", zegt de Brugse aanvoerder met een knipoog. "Dat was niet bedoeld, maar het was er wel goed op. We konden er ook allebei om lachen."