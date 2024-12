LIVE: Barry hangt bordjes gelijk tegen Huybrechts, kan onze landgenoot set 3 wel weer pakken?

Bewogen jaar

2024 was voor Kim Huybrechts op zijn zachtst gezegd een bewogen jaar. In het voorjaar kwam "The Hurricane" in het oog van de storm te staan nadat een video was uitgelekt waarin hij collega-darter Mike De Decker te lijf gaat. Huybrechts excuseerde zich achteraf, maar werd wel beboet door de DRA, het tuchtorgaan in het darts.



Enkele maanden later kwam Huybrechts opnieuw in de aandacht met een opvallend verhaal: onze landgenoot brak zijn sleutelbeen bij een vechtpartij na de bekerfinale in het voetbal. Antwerp-supporter Huybrechts werd toen naar eigen zeggen aangevallen door jongeren.



Sportief draaide het ondertussen vierkant voor Huybrechts, die uit de top 40 van de wereld viel. In oktober redde hij alsnog zijn seizoen met een onverwachte finaleplaats op de EuroTour in Praag. Hij verloor die wel van Luke Humphries, maar herwon er zijn vertrouwen.