BEKIJK: Noa Lang maakt de Club-fans gek met knipoog naar bekend moment tegen Antwerp

Club Brugge had Noa Lang uitgenodigd om de aftrap te geven tegen Racing Genk. De huidige speler van PSV liet dat natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan. In plaats van het gebruikelijke slappe tikje, ging Lang nog eens op de bal staan, saluerend naar de Brugse spionkop. Een verwijzing naar zijn veelbesproken moment tegen Antwerp in de play-offs van vorig jaar.