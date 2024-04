LIVE: Zorgt Thibau Nys voor nieuwe Belgische ritzege in slotrit van Ronde van Romandië?

Een tijdrit of een sprintersrit, het is een van de twee in de slotrit van de Ronde van Romandië. Dit jaar is het net als vorig jaar een prooi voor de snelle mannen, met al 2 tijdritten achter de kiezen eerder deze week.



De 150,8 km rond Vernier tellen door een golvend plaatselijk rondje wel in totaal goed 1.600 hoogtemeters, dus een klassieke sprintersrit is het zeker niet. Al verwachten we – zeker gezien de nog beter verteerbare laatste 10 kilometer – toch gewoon een sprint van een omvangrijke groep.