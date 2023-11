Een blik op de boekhouding van Mannaert: Club haalde recordwinsten door meesteronderhandelaar

In Milaan zullen ze dat alvast niet tegenspreken. Zo vloekte Paolo Maldini luidop omdat de CEO van Club weigerde toe te geven in het aanslepende recorddossier van Charles De Ketelaere. Met succes. Eerder wist Mannaert eveneens monstersommen te cashen vanuit Engeland (Wesley Moraes, 25 miljoen), Duitsland (Odilon Kossounou, 23 miljoen) en Frankrijk (Abakar Sylla, 20 miljoen).

Toen Mannaert in 2011 arriveerde op Jan Breydel, was het stamnummer 3 geen hoogvlieger op financieel vlak. Blauw-zwart draaide een bescheiden omzet en matige winstcijfers.

Een transferoverzicht van het tijdperk-Mannaert bij Club maakt duidelijk dat de aanpak een godsgeschenk was voor de boekhouding.

Boekten Mannaert en co in hun eerste twee seizoenen nog verlies tijdens de mercato's, dan zouden de cijfers in 8 van de 11 volgende jaren wél groen kleuren.



Volgens cijfers van het gerespecteerde Tranfermarkt was het rendement het grootste in 2019/2020. Door de transfers van Wesley Moraes (naar Aston Villa), Arnaut Danjuma (naar Bournemouth) en Marvelous Nakamba (ook naar Aston Villa) richting Premier League boekte men toen een recordresultaat.

En na een forse investering in het seizoen 2021/2022 volgden weer twee jaren met woekerwinsten.

In totaal draaide de afscheidnemende Mannaert een profijt van 64,91 miljoen op al zijn transferdossiers. Een erfenis die kan tellen. En wie weet komt er deze winter nog wat bij...