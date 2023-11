Met De Ketelaere als uithangbord: de duurste transferdossiers onder Vincent Mannaert

Met Vincent Mannaert als architect veranderde Club Brugge de laatste jaren het transferlandschap in België.

Vooral vanaf het successeizoen 2019-2020 pakte de CEO van de Brugse club steeds vaker uit met een recordtransfer. De verkoop van Wesley Moraes voor 25 miljoen euro naar Aston Villa was de eerste van vele dossiers die een tijdperk van lucratieve uitgaande transfers zouden inluiden.

Een positieve evolutie die zijn piek bereikte met de verkoop van Charles De Ketelaere aan AC Milan. Het jeugdproduct leverde een afkoopsom van 36,5 miljoen euro op. De duurste uitgaande transfer ooit in België.

Dat Club Brugge onder impuls van zijn ambitieuze CEO de bovengrens in België naar boven had geduwd, was vanaf dat moment niet langer symbolisch.

Bekijk hieronder de top 10 duurste uitgaande transfers van Club Brugge, allemaal bezegeld met een handtekening van Mannaert.