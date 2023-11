Einde van een tijdperk bij Club Brugge: Vincent Mannaert stapt zelf op als CEO

Vincent Mannaert (49) is na dit seizoen niet langer de algemeen manager van Club Brugge. Hij heeft beslist zelf op te stappen bij blauw-zwart na succesvolle jaren aan het roer bij de club. Al brokkelde zijn status het afgelopen jaar af door zijn gedrag als leidinggevende, alcoholmisbruik en gespannen relatie met voorzitter Bart Verhaeghe. "Het was een absolute eer om, samen met Bart, deze prachtige Club te mogen leiden", deelt hij in een persbericht.