Peter Vandenbempt: "Dat Club Brugge net nu wordt verkocht, verbaast me"

Club Brugge staat in de etalage. Dat voorzitter Bart Verhaeghe en CEO Vincent Mannaert bereid zijn om te verkopen, verrast voetbalanalist Peter Vandenbempt niet. De timing daarentegen wel. "Maar het is wel een heel erg aantrekkelijk product", zegt hij.

Naar de redenen waarom Club Brugge te koop staat, heeft ook Peter Vandenbempt het raden. "De officiële reactie van de club bleef vrij algemeen", zegt hij. "Ze zeggen dat ze altijd de toekomst van Club voorbereiden, dat het internationale voetballandschap evolueert en dat ze openstaan voor opportuniteiten." "Voor de verkoop hebben ze wel de Raine Group in de arm genomen. Dat zijn geen kleine jongens, want die hebben de verkoop van Chelsea voor 4 miljard pond afgerond en zijn nu ook bezig met de verkoop van Manchester United. Het zijn zwaargewichten in de financiële wereld."

Voor de verkoop heeft Club Brugge de Raine Group in de arm genomen. Zwaargewichten in de financiële wereld die Chelsea verkochten. Peter Vandenbempt

Bart Verhaeghe, CEO Vincent Mannaert, Jan Boone (CEO Lotus) en Peter Vanhecke (CEO Castel Capital) bezitten 71,89 procent van de aandelen. Twee jaar geleden nam het Amerikaanse investeringsfonds Orkila Capital al 23,26 procent van de aandelen over voor 30 miljoen euro. Nu willen ze dus nog verder gaan. "Het gerucht ging al anderhalve maand in de financiële wereld dat ze bereid waren om afstand te doen van Club Brugge en de markt aan het aftasten waren", aldus Vandenbempt. "Het algemene gevoel is dat ze bereid zijn om er volledig uit te stappen. In de algemene reactie staat wel dat ze "alle piste bekijken", maar in het document van Raine Group staat dat ze klaar zijn voor een andere uitdaging "away from football"." "Uit het voetbal dus. Dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Het heeft niets te maken met het aantrekken van nieuwe investeerders."

"Timing van de verkoop heeft me verbaasd"

De verkoop van Club roept veel vragen op. Hoe zit het met de stadionplannen? Wie neemt de club over? Hoe kapitaalkrachtig zal die zijn? "Dat zijn allemaal vragen waar we nu nog geen antwoord op kunnen geven", zegt Vandenbempt. "Het zijn grote jongens die zich met de verkoop bezig houden, dus je mag er wel van uitgaan dat als er een nieuwe overnemer komt, het iemand met ambitie zal zijn." Of die uit het binnenland of buitenland zal komen, kan Vandenbempt niet voorspellen. "Ik kan me wel voorstellen dat er ook op de binnenlandse markt interesse is, want Club Brugge blijft een heel erg aantrekkelijk product", zegt hij. "Wat me wel heeft verbaasd, is de timing van de verkoop van Club Brugge. Het was logischer geweest als ze de voorbije jaren hadden verkocht op hun piek - na drie opeenvolgende deelnames aan de Champions League - dan uitgerekend aan het einde van het minste seizoen in vele jaren, ondanks die historische kwalificatie voor de achtste finales van het kampioenenbal."

Het zal niet zo zijn dat we over twee of drie weken de naam van de nieuwe eigenaar krijgen. Peter Vandenbempt